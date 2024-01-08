Vinicius dénonce un acte raciste ++ L'Inter doit se méfier

Slalom dames: Shiffrin loin devant, Rast et Holdener placées Camille Rast à la lutte pour les médailles en slalom à Cortina Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Camille Rast (4e à 1''05) et Wendy Holdener (5e à 1''16) lutteront pour les médailles du slalom olympique de Cortina. Mais Mikaela Shiffrin est loin devant.

Sur une piste qu'elle n'affectionne pas, Camille Rast a tout donné en attaquant avec son style agressif. La Valaisanne a bien géré sur le haut, mais elle a eu un peu de peine à conserver sa vitesse sur le bas. Mais même en étant parfaite sur cette partie basse, la skieuse de Vétroz ne serait pas parvenue à contrecarrer les plans de Mikaela Shiffrin.

La plus grande skieuse de l'histoire a prouvé que même sur une piste facile, elle était capable de faire la différence en creusant des écarts rédhibitoires. L'Américaine a repoussé l'Allemande Lena Dürr à 0''82 et la surprenante Suédoise Cornelia Oehlund à 1''00. Rast suit à 1''05 et peut totalement viser l'argent ou le bronze.

Juste derrière la championne du monde en titre, on retrouve un duo composé de Wendy Holdener et la Suédoise Anna Swenn Larsson à 1''16. Là aussi les deux athlètes ont encore toutes leurs chances de métal.

Les deux autres représentantes de Swiss-Ski n'ont pas trouvé les clefs. Mélanie Meillard n'est que 14e à 1''94, alors qu'Eliane Christen ne pointe qu'à la 19e place provisoire à 2''50.



Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte "raciste et lâche" Vinicius a été victime de racisme mardi à Lisbonne Image: KEYSTONE/AP/Pedro Rocha Le match aller des barrages de Ligue des champions entre le Benfica et le Real Madrid a été interrompu pendant une dizaine de minutes.

Le Brésilien Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de "singe" par l'Argentin Gianluca Prestianni, mardi à Lisbonne.

"Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot devant leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles", a dénoncé l'attaquant du Real Vinicius sur Instagram après le match.

"J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. De l'autre côté, il s'agit simplement d'un protocole mal exécuté qui n'a servi à rien", a-t-il poursuivi en référence à la réaction de l'arbitre français François Letexier.

Après avoir ouvert le score d'une superbe frappe du droit (50e), l'attaquant du Real a chambré le public du stade de la Luz, déclenchant une discussion avec plusieurs joueurs du Benfica qui lui a valu d'être averti par l'arbitre.

Alors que le match semblait sur le point de reprendre, le Brésilien a couru vers l'arbitre en pointant du doigt Prestianni, semblant dire à l'arbitre qu'il avait été traité de singe ("mono" en Espagnol) par l'international argentin. M. Letexier a alors interrompu la partie pendant près de dix minutes, avant de décider de la faire reprendre sans autre sanction.

"C'est inacceptable. Vini nous a dit que le gars l'a traité de singe en se cachant avec son maillot, avant de dire que non, il n'avait rien dit. On voulait quitter le terrain, mais au final nous avons parlé avec l'équipe, et Vini nous a dit qu'on devait reprendre le match", a réagi le milieu français Aurélien Tchouaméni sur Movistar+.

"Il ne mérite plus d'avoir cette chance" Pour Kylian Mbappé, Prestianni ne devrait plus avoir le droit de jouer la Ligue des champions: "Il l'a traité de singe cinq fois, je l'ai entendu, et des joueurs de Benfica aussi. (...) Nous ne pouvons pas accepter qu'un joueur qui participe à la meilleure compétition de football en Europe se comporte ainsi. À mon avis, il ne mérite plus d'avoir cette chance" a déclaré le Français.

"L'UEFA essaie de faire bouger les choses, mais il s'agit d'un cas grave et j'espère que des décisions seront prises, avec calme", a-t-il souhaité.

"Vous devez demander au joueur de Benfica ce qu'il a dit à Vinicius (...) Nous avons une tolérance zéro concernant le racisme. On ne peut pas permettre que ce genre de choses se passe sur un terrain en 2026", a ajouté l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa, en conférence de presse.



Ultime chance de médaille pour les Suissesses en slalom Le slalom olympique mercredi constituera l'ultime chance de médaille féminine suisse à Cortina. Frustrée après le géant, Camille Rast doit se reprendre et Wendy Holdener sera également de la partie.

A l'aube de la dernière course de ski alpin des JO, l'équipe féminine helvétique est sous pression. Comme les messieurs ont remporté quatre titres et huit médailles, les dames aimeraient bien en ramener une. Voire deux. Et avec Camille Rast et Wendy Holdener, numéros 2 et 3 de la saison dans la discipline, l'idée n'est pas saugrenue. L'an dernier aux Mondiaux de Saalbach, elles avaient fini 1 et 2 pour un magnifique doublé.

La blessure de Lara Gut-Behrami en début de saison a naturellement porté un coup aux chances suisses en vitesse. Puis Michelle Gisin s'est blessée, puis Corinne Suter et enfin Jasmine Flury étaient encore en phase de reprise. Alors Rast et Holdener ont sur leurs épaules la pression d'éviter le zéro pointé des Mondiaux 2011 à Garmisch et celui des JO de Vancouver l'année précédente.

Rast et Holdener médaillables Après sa 12e place en géant dimanche, la frustration de Camille Rast était grande. La Valaisanne avait décroché sept podiums lors de ses neuf dernières courses techniques avant les Jeux olympiques, mais les pistes italiennes ne conviennent absolument pas à ses qualités. La perspective de disputer le slalom sur la même piste ne la réjouissait pas dimanche, surtout qu'elle en avait eu un avant-goût lors de la manche du combiné par équipe. "C'est une piste de juniors", avait pesté la championne du monde.

Hormis Levi (15e) et Copper Mountain (10e), la skieuse de Vétroz a réussi cinq podiums et une 4e place. Et sur ces cinq podiums, elle est même parvenue à battre Mikaela Shiffrin à Kranjska Gora.

Wendy Holdener aborde cette dernière course avec davantage d’optimisme que Rast. "Il faut attaquer en permanence", explique celle qui compte cinq médailles olympiques et neuf médailles mondiales. En somme depuis 2017, Wendy Holdener n'a jamais manqué un grand rendez-vous. "Je trouve que c’est super quand ce sont des pistes nouvelles, que personne ne connaît", précise-t-elle encore.

Shiffrin sous pression La skieuse d'Unteriberg est un modèle de régularité cet hiver avec huit courses et huit places dans le top 8. Elle ne compte toutefois qu'un seul podium avec un troisième rang à Kranjska Gora. Il faudra donc retrouver cet esprit de combattante pour s'offrir, peut-être, une sixième médaille olympique.

Immense favorite, Mikaela Shiffrin sera elle aussi sous pression. La plus grande skieuse de tous les temps, qui compte 71 (!) succès en slalom, ne possède "que" trois breloques olympiques avec l'or du slalom en 2014, celui du géant en 2018 et l'argent du combiné en 2018. Rentrée de Pékin bredouille, la star américaine s'éviterait volontiers un deuxième zéro pointé consécutif mercredi.



Jamais les joueurs à croix blanche n'ont disputé les demi-finales des Jeux olympiques depuis l'introduction de la phase à élimination directe, lors des Jeux d'Albertville en 1992. Les deux seules médailles obtenues par des hockeyeurs helvétiques remontent à un autre temps, en 1928 et en 1948, les deux fois à Saint-Moritz.

Jeudi, Patrick Fischer et ses hommes peuvent prendre leur revanche sur les Finlandais, qui les avaient éliminés au même stade de la compétition il y a quatre ans à Pékin (5-1). Les Nordiques sont favoris, mais le rapport de forces semble s'être resserré depuis 2022.

Les slalomeuses pour sauver l'honneur Une dernière épreuve de ski alpin est également au programme mercredi, le slalom féminin à Cortina (10h00/13h30). Alors que leurs homologues masculins ont presque tout raflé, les Suissesses veulent sauver l'honneur en décrochant une médaille et ainsi éviter une débâcle qui n'est plus arrivée depuis les JO 2010 à Vancouver.

Cheffe de file des techniciennes helvétiques, Camille Rast a les moyens de lutter pour une première médaille olympique, mais la Valaisanne n'est pas convaincue par cette piste qu'elle juge bien trop facile. Wendy Holdener vise quant à elle une sixième breloque aux JO: la Schwytzoise a même renoncé au géant pour se concentrer sur les piquets serrés.

En ski de fond, la Suisse peut nourrir des espoirs de médaille lors du sprint par équipes. Chez les dames (dès 9h45), Nadine Fähndrich et Nadja Kälin, préférée à Anja Weber, ont sans doute davantage de chances de finir sur le podium que les Suisses (dès 10h15).

Idem pour le relais féminin en biathlon (14h45), mais Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier rêvent forcément d'exploit. Enfin, les deux équipes suisses seront encore en lice en curling, les hommes face à la Norvège (14h05) et les femmes contre le Danemark (19h05).



L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö L'Inter Milan doit se méfier de Bodö/Glimt mercredi en barrage aller de Ligue des champions (21h00). Le chemin vers les 8es de finale passe par-delà le cercle polaire, chez les suprenants Norvégiens.

Le déplacement chez le quadruple champion de Norvège constitue l'un des voyages les plus périlleux du calendrier européen. Le stade Aspmyra est réputé: froid glacial, vent cinglant et pelouse synthétique ultra rapide, sur laquelle Bodö/Glimt avait jadis humilié l'AS Rome de José Mourinho (6-1 en Conference League en 2021).

Les Scandinaves ont bouclé la phase de ligue de la C1 au 23e rang grâce à un "finish" remarquable. L'équipe dirigée par Kjetil Knutsen a été chercher un match nul 2-2 sur la pelouse du Borussia Dortmund avant de dominer Manchester City à domicile (3-1) et de terminer par une victoire à Madrid, face à l'Atlético (2-1).

A propos de l'Atlético, les Madrilènes doivent eux aussi passer par la cage barrage. Les joueurs de Diego Simeone affrontent les Belges du Club Bruges. Le troisième match prévu à 21h00 oppose les Grecs de l'Olympiakos aux Allemands du Bayer Leverkusen.

Mais la soirée commencera par le long déplacement des Anglais de Newcastle en Azerbaïdjan. Les Magpies défient le Qarabag FK dès 18h45, sans l'ex-international suisse Fabian Schär, blessé.



Patinage: Repond et Kaiser qualifiées pour le programme libre Kimmy Repond est 21e au terme du programme court. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Suissesses ont assuré leur qualification pour la suite de la compétition individuelle. Kimmy Repond et Livia Kaiser ont terminé respectivement 21e et 23e du programme court, dominé par le Japon.

Kimmy Repond, récente 7e lors des Européens de Sheffield et médaillée de bronze en 2023 sur le plan continental, a effectué une prestation maitrisée, mais sans parvenir à combler une faible note technique. Au final, la Bâloise de 19 ans a obtenu 59,20 points, un résultat dans la lignée de sa chorégraphie présentée il y a un mois aux Championnats d'Euope (59,28) mais loin du top 8 espéré avant ces JO.

Avec ses 55,69 points, Livia Kaiser a elle aussi été moins bien évaluée qu'à Sheffield, ou elle avait terminé à la 9e place du programme court avec 57,02 unités. La Zurichoise a terminé à l'avant-dernière place qualificative, mais sera en lice pour le programme libre jeudi dès 19h00.

Le Japon a placé trois athlètes aux quatre premières places provisoires, avec la patineuse de 17 ans Ami Nakai (78,71 points) en tête, suivie de la médaillée de bronze à Pékin 2022 Kaori Sakamoto (77,23). Seule l'Américaine Alysa Liu et ses 76,59 unités a empêché de voir Mone Chiba (74,00) rejoindre ses compatriotes sur le podium provisoire.



Monaco y a cru Denis Zakaria (au centre) arrive trop tard pour empêcher Désiré Doué d'inscrire le premier but du PSG. Image: KEYSTONE/AP/Philippe Magoni Malgré le brio de Philipp Köhn et la bravoure de Denis Zakaria, l’AS Monaco n’a pas déjoué les pronostics. Les Monégasques ont été battus 3-2 par le PSG en match aller des barrages.

Les deux Suisses et leurs coéquipiers ont, toutefois, eu le droit de rêver. Les Monégasques ont, en effet, mené 2-0 à la 18e grâce à un doublé de l’Américain Folarin Balogun avant que Philipp Köhn ne détourne un penalty de Vitinha à la 22e... Avec un scénario aussi improbable, l’AS Monaco a pu croire que l’impossible serait possible, qu’il pouvait effectivement éliminer le tenant du titre. D’autant plus que le PSG devait perdre son Ballon d’Or Ousmane Dembélé, touché au mollet et remplacé à la 26e.

Seulement, son remplaçant Désiré Doué, décrié pour son individualisme forcené vendredi lors de la défaite 2-1 à Rennes, a été l’homme du match avec un doublé (29e et 67e) et une implication décisive sur le 2-2 d’Achraf Hakimi à la 41e. L’expulsion d’Alexandre Golovine juste après la pause pour une intervention malheureuse sur Vitinha devait placer les Monégasques dans une situation impossible. A dix contre onze, ils n’avaient pratiquement aucune chance de rester à la hauteur du PSG.

Vinicius décisif et insulté A Lisbonne, Vinicius a été le personnage central d’un match qui a souri au Real Madrid face à Benfica (1-0) . Le Brésilien a inscrit l’unique but de la rencontre à la 50e sur une frappe magnifique dans la lucarne avant d’avoir été, assure-t-il, victime d’injures racistes de la part de l’Argentin Gianluca Prestianni. L’arbitre François Letexier a alors interrompu la partie pendant près de dix minutes, avant de décider de la faire reprendre sans autre sanction.

Comme le PSG, le Real a fait un pas sans doute décisif vers la qualification avec ce succès à l'extérieur. Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel a, également, réussi une très belle opération. Les Allemands ont battu l'Atalanta 2-0, un résultat qui leur permet d'aborder le match retour à Bergame avec un réel optimisme. Surtout avec un Gregor Kobel aussi rassurant dans les buts.





Schwaller et Cie qualifiés en demi-finale, 5e succès des Suissesses Les Suissesses pointent au 2e rang après sept rencontres. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse masculine a validé mardi sa qualification en demi-finale du tournoi olympique grâce à 2 succès face à la Suède et l'Allemagne. De leur côté, les Suissesses ont vaincu les Coréennes.

Irrésistibles et invaincus en sept matches, Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin et Sven Michel s'affirment de plus en plus comme les principaux favoris du tournoi. Dans la soirée, ils sont facilement venus à bout de l'Allemagne 8-4 dans une rencontre menée de bout en bout. Un coup de trois dans le 6e end a mis fin aux espoirs allemands, qui ont abandonné avant la fin du temps réglementaire.

Plus tôt face à la Suède, les Suisses, qui menaient 4-0 après 2 ends, ont à peine douté lorsque les Scandinaves sont revenus à 6-4 au 6e end. Un coup de trois à la manche suivante leur a redonné cinq longueurs d'avance et a forcé les Suédois à l'abandon.

5e victoire pour les Suissesses Dans le tournoi féminin, l'équipe de Suisse a obtenu un précieux succès contre la Corée du Sud. Le CC Aarau est en bonne voie de se qualifier pour les demi-finales.

La skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont pris les devants dès le 2e end à la faveur d'un coup de trois. Les Suissesses ont réalisé un coup de deux décisif au 9e end pour mener 7-4, avant d'assurer leur victoire lors de l'ultime manche.

Les Helvètes sont idéalement placées à la deuxième place, alors qu'il ne leur reste que deux rencontres à disputer dans ce tour préliminaire. Elles affronteront mercredi le Danemark à 19h05, puis les Etats-Unis jeudi à 14h05, qui affichent pour l'heure comme les Suissesses un bilan de cinq victoires et deux défaites.



Une trop lourde défaite pour la Juventus Une soirée à oublier pour Khephren Thuram (au 1er plan) et la Juventus. Image: KEYSTONE/AP/Khalil Hamra Rien ne va plus pour la Juventus ! Trois jours seulement après leur défaite 3-2 à Milan face à l’Inter, les Piémontais ont bu la tasse à Istanbul.

La Juventus s’est inclinée 5-2 devant Galatasaray après avoir pourtant mené 2-1 à la pause en barrage aller de la Ligue des Champions. Ce score ne lui laisse qu’un mince espoir de renverser la situation la semaine prochaine à Turin, surtout face à une équipe au potentiel offensif indéniable. Seul un miracle peut lui permettre de disputer les huitièmes de finale.

Un doublé de Teun Koppmeiners avait permis à la Juventus de prendre la main à la pause. Seulement, des largesses coupables en défense ont précipité la perte des Piémontais. Introduit à la 46e, Juan Cabal devait être averti à deux reprises en l’espace de 8 minutes pour laisser les siens à dix. Les Turcs exploitaient cette supériorité numérique pour marquer deux buts de plus. Même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets, Victor Osimhen a été dans tous les bons coups pour tourmenter sans cesse une défense bien trop vite dépassée.



Le relais suisse masculin à la 8e place, les Français triomphent Sebastian Stalder (au premier plan) et les Suisses ont terminé loin des médailles. Image: KEYSTONE/EPA/PIERRE TEYSSOT Les biathlètes suisses ont pris la 8e place du relais masculin des Jeux olympiques mardi à Anterselva. La médaille d'or est revenue au quatuor français, qui s'est imposé devant la Norvège et la Suède.

Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jérémy Finello et Niklas Hartweg ont concédé 1'41 de retard aux champions olympiques tricolores. Les Suisses étaient au contact après les deux premiers passages mais les deux fautes de Finello au tir leur ont coûté cher.

Le quatuor français, qui a devancé les Norvégiens pour moins de 10 secondes, a de son côté apporté une 9e médaille à la délégation tricolore. Avec ce nouveau sacre, la France porte son total de médailles à 16, ce qui constitue un nouveau record sur une seule édition.



Mathilde Gremaud donne des nouvelles rassurantes Plus de peur que de mal pour Mathilde Gremaud. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Contusionnée à la hanche après sa chute avant la finale olympique du Big Air à Livigno, Mathilde Gremaud a tenu à rassurer tout le monde mardi matin. Elle a passé la nuit à l'hôpital par précaution.

Lundi soir juste avant la finale du Big Air à Livigno, Mathilde Gremaud n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer. Les premiers éléments concernant sa santé étaient venus de son coach Greg Tuscher. Mardi, la Gruérienne a expliqué sa condition actuelle.

"Physiquement, j’ai assez mal, j’ai des courbatures partout, raconte-t-elle dans une note vocale transmise par la fédération. Surtout dans le bas du dos, autour du haut de la hanche à l’arrière. Les muscles sont super tendus et il y a un hématome dans cette zone. C'est l’endroit le plus douloureux, mais je peux marcher. Certains mouvements sont compliqués, il faut juste que je bouge lentement. Je ne peux pas vraiment me pencher sur le côté ou faire certains gestes, mais ça va. Je vais ressentir la douleur pendant un moment, mais rien n’est cassé. Mon corps n’aura pas trop à se battre pour récupérer, je pense, donc c’est plutôt positif."

La double championne olympique de slopestyle n'a pas cherché à trop analyser: "Mentalement, je suis juste contente qu’il n’y ait rien de plus grave. Je n’y ai pas encore trop réfléchi. Je suis assise sur mon lit, j’attends les derniers résultats sanguins pour voir si je peux rentrer chez moi, puis ils vont encore faire une échographie. Donc j’attends, et je réfléchirai plus tard à ce qui s’est passé."

Un bilan très positif malgré tout Dès sa chute, la Fribourgeoise de 26 ans a compris qu'elle ne pourrait pas prendre le départ. "Dès le choc, j’ai su, narre-t-elle, Je me suis dit 'OK, je ne vais pas partir, il n’y a aucune chance', parce que même si la douleur n’était pas insupportable, j’ai eu le souffle coupé en atterrissant et je n’ai pas pu respirer quelques secondes. J’avais mal au dos, j’ai senti que c’était surtout musculaire. Peut-être qu’il y avait quelque chose au niveau de la hanche ou du bassin, mais j’ai senti que ce n’était pas dramatique. Ceci dit, le crash a quand même été un choc. Donc c’était clair que je n'allais pas pouvoir concourir."

Mathilde Gremaud s'est aussi interrogée sur la charge de travail et le fait de devoir participer à deux épreuves olympiques de très haut niveau. "Ces Jeux resteront pour moi une réussite, conclut-elle. Même si je n’étais peut-être pas prête à tout redonner pour le Big Air, je l’ai fait, j’ai essayé. J’ai bien tourné à l’entraînement, j’ai réussi le nosebutter 1260 et c’est une belle satisfaction. Mon ski a énormément progressé. Mon run de slopestyle est sans doute le meilleur que j’ai jamais fait. C'est dommage que cela se termine comme ça, mais je marche, je suis debout, je vais bien. Je suis juste courbaturée. Et j’ai atteint mon objectif principal: défendre mon titre olympique en slopestyle. Et ça, c’est le plus important."



Après ce nouveau succès des hommes, c'est au tour des Suissesses de retrouver la glace. Les joueuses du CC Aarau affrontent la Corée du Sud dès 14h05.

