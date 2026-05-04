Un renfort à Lugano ++ Leclerc pénalisé

Richard Chassot: "Il me manque une étape et de l'argent" Richard Chassot est inquiet concernant l'avenir du TdR féminin Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'organisation du prochain Tour de Romandie féminin est menacée pour des raisons financières.

Son directeur Richard Chassot pointe des charges équivalentes à son pendant masculin pour des revenus moindres.

Le futur du Tour de Romandie féminin n'est pas assuré. "Il me manque une étape et de l'argent", a résumé l'organisateur, interrogé en marge du TdR masculin, à propos de l'édition 2026 (du 4 au 6 septembre).

Le Fribourgeois a sonné l'alarme à quatre mois du départ de la manifestation. "La course féminine a les mêmes frais que la compétition masculine, alors qu'elle ne dure que trois jours, a-t-il expliqué. Et les sponsors des messieurs ont parfois de la peine à doubler la mise."

Si certains acteurs ne cherchent à financer que le Tour féminin, les recettes manquent tout de même. "Sans vouloir faire la séparation des deux, c'est plus difficile pour nous de financer l'épreuve des femmes pour l'instant, a lâché Chassot. Et c'est un constat qui est énervant, car la course suscite de l'intérêt."

Les recettes issues de la retransmission en direct sont également incomparables entre les deux événements. "Alors que nous gagnons un demi-million de francs en droits TV chez les hommes, nous en faisons à peine 25'000 chez les femmes", a comparé l'ex-coureur professionnel.

Un calendrier chargé La possibilité de faire coïncider les éditions masculines et féminines comme cela se fait sur le Tour de Suisse n'est pas une option pour l'expérimenté dirigeant: "Nous travaillons sur un territoire plus restreint. Je ne peux pas demander à des villes de bloquer la circulation matin et après-midi."

Enfin, seules deux étapes sont pour l'heure planifiées, et la proximité temporelle tant avec le départ du Tour de France dames à Lausanne le 1er août qu'avec l'arrivée du Tour de Suisse à Villars-sur-Ollon en juin représente une forme de concurrence. "Chaque mois, il y a des événements avec beaucoup d'impact sur la voie publique, a glissé le Villarois. Je dois donc sortir un peu de l'Arc lémanique et du Valais."

L'organisateur se donne jusqu'en juin pour résoudre ces problèmes financiers et logistiques. "L'an dernier, nous avons trouvé le sponsor principal en juin", a rappelé Richard Chassot, en guise de lueur d'espoir.



Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet Paul Seixas sera bien au départ de la Grande Boucle cet été Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Paul Seixas, le prodige du cyclisme français, a annoncé lundi qu'il participerait au Tour de France dès cet été. Il deviendra ainsi, à 19 ans, le plus jeune coureur à prendre le départ depuis 89 ans.

Le récent vainqueur de la Flèche Wallonne et 2e de Liège-Bastogne-Liège a confirmé qu'il prendrait le départ de la Grande Boucle le 4 juillet à Barcelone dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux par son équipe Decathlon CMA CGM.



Olle Lycksell signe à Lugano jusqu'en 2029 Olle Lycksell (62, à gauche, sous le maillot des Flyers) rejoint Lugano Image: KEYSTONE/FR155816 AP Le HC Lugano annonce avoir mis sous contrat un cinquième joueur à licence étrangère pour la prochaine saison.

L'attaquant suédois Olle Lycksell (26 ans) s'est engagé jusqu'en 2029, précise le communiqué du club tessinois.

Ce gaucher a débuté à 18 ans dans l'élite suédoise sous le maillot de Linköping, avant d'évoluer à Färjestad puis avec les Växjö Lakers. Drafté par Philadelphie au 6e tour en 2017, il a évolué ces quatre dernières saisons en Amérique du Nord, alternant entre la NHL avec Philadelphie et Ottawa (13 points en 52 matches) et la AHL.

Auteur de 172 points en 194 matches disputés en AHL, Olle Lycksell est donc le cinquième renfort étranger sous contrat avec le HCL pour l'exercice 2026/27 après Calle Dahlström, Zach Sanford, Rasmus Kupari et Jere Innala.



Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi Svenja Fölmli s'est illustrée ce week-end en Bundesliga Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League DEMI-FINALES DES PLAY-OFF. La première demi-finale des play-off aura lieu dès vendredi. Au Letzigrund, les femmes du FCZ accueilleront Servette Chênois. Les Genevoises, vainqueures de la qualification, devraient être mises à rude épreuve à l'extérieur. En s'imposant nettement face à GC, les Zurichois ont affiché leurs ambitions. Les deux rencontres disputées lors de la saison régulière se sont toutefois soldées par une victoire de Servette, qui disputera le match retour à l'extérieur.

Dans la deuxième demi-finale, YB doit affronter Bâle, qui a sorti Rapperswil-Jona. Ceci à condition que l’ASF ne sanctionne pas le FCB pour avoir fait entrer une joueuse qui ne figurait pas sur la feuille de match. Après la réclamation déposée samedi par Rappi, le club a jusqu’à lundi midi pour prendre position. Quoi qu’il en soit, les championnes en titre bernoises veulent franchir une nouvelle étape vers la défense de leur titre lors du match aller et se mettre en bonne position grâce à une victoire.

Les Suissesses à l'étranger ANGLETERRE. Alisha Lehmann s’est inclinée avec Leicester City face à Chelsea. Lors de cette défaite 3-1, Lehmann, entrée en jeu à la 55e minute, n’a pas pu s'illustrer. Du côté de Chelsea, Livia Peng a retrouvé sa place dans les cages après neuf matches de championnat sans jouer. Grâce à cette victoire, les championnes en titre, qui occupent actuellement la deuxième place du championnat, disputeront la Ligue des champions la saison prochaine.

ALLEMAGNE. Lors de la victoire 3-0 du FC Cologne contre le Werder Brême, Lydia Andrade a ouvert le score à la 20e minute pour Cologne. L'attaquante de 27 ans a ainsi marqué pour la deuxième fois en deux matches. Le SC Fribourg s’est également imposé. Face à Carl Zeiss Jena, le club, qui comptait deux Suissesses dans son onze de départ, s’est imposé 5-1. Svenja Fölmli a inscrit le premier et le dernier but de la rencontre, aux 1re et 87e minutes. Alena Bienz a joué pendant 56 minutes.

PAYS-BAS. Riola Xhemaili a délivré la passe décisive pour le 2-0 lors de la victoire 2-1 du PSV Eindhoven contre HERA United, après avoir déjà fait une passe décisive la semaine précédente. Avant les deux dernières journées, le club de la Soleuroise continue de mener le classement devant l’Ajax Amsterdam. Quatre points séparent les deux clubs.



Pénalité de 20 secondes pour Leclerc, qui recule au 8e rang Charles Leclerc a écopé d'une pénalité de 20 secondes dimanche Image: KEYSTONE/EPA Charles Leclerc (Ferrari) a écopé d'une pénalité de 20 secondes après le Grand Prix de Miami de Formule 1, ont indiqué les commissaires. Cette sanction le fait reculer de la 6e à la 8e place,

A la lutte avec Oscar Piastri (McLaren) pour la 3e place, Leclerc a volontairement laissé passer l'Australien au début du dernier tour dans l'espoir de le doubler un peu plus loin. Mais il s'est mis à la faute en partant en tête-à-queue avant de taper un mur, même s'il a pu repartir. Le Monégasque a été sanctionné pour avoir coupé les chicanes lors du dernier tour après cet incident.

"La voiture no 16 a fait un tête-à-queue dans le dernier tour au virage 3 et a percuté le mur mais a continué en piste. Le pilote nous a informés que la voiture semblait en bon état, même si elle ne négociait pas les virages sur la droite correctement", expliquent les commissaires.

"En raison de ce problème, il a été contraint de couper les chicanes jusqu'au drapeau à damier. Nous avons déterminé que le fait qu'il ait dû couper les chicanes signifie qu'il a obtenu un avantage. Le fait qu'il avait un problème mécanique, quelle qu'en soit la sorte, n'est pas une raison justifiable", ajoutent-ils.

Verstappen aussi sanctionné La course étant déjà terminée, la sanction a été transformée en une pénalité de 20 secondes, ce qui fait reculer Leclerc au 8e rang, derrière son coéquipier britannique Lewis Hamilton (6e) et l'Argentin Franco Colapinto (Alpine, 7e). "Je suis très déçu de moi-même. C'est entièrement de ma faute et c'est une erreur", avait déploré le Monégasque après la course.

Par ailleurs, Max Verstappen (Red Bull) a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir franchi la ligne blanche à la sortie de la voie des stands. Mais cette sanction n'a aucun effet sur le classement puisque le Néerlandais conserve sa cinquième place.



Montréal sort Tampa Bay au match 7 La joie des joueurs de Montréal, tombeurs de Tampa Bay au 1er tour Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Montréal a mis fin à la saison du Lightning de Janis Moser dimanche en NHL.

Les Canadiens sont allés s'imposer 2-1 sur la glace de Tampa Bay dimanche dans le match 7 de ce 1er tour des play-off. Seule franchise canadienne encore en lice, Montréal défiera les Buffalo Sabres en demi-finale de la Conférence Est.

La déception est immense pour le Lightning, éliminé d'entrée pour la quatrième année consécutive dans les séries finales. La franchise floridienne, sacrée en 2020 et en 2021, n'a pas franchi un tour de play-off depuis sa dernière finale de Coupe Stanley perdue en 2022 face à Colorado.

Tampa Bay a pourtant survolé les débats dimanche devant son public, réussissant 29 tirs cadrés contre seulement 9 (!) pour Montréal. Mais l'efficacité fut au rendez-vous pour les Canadiens, qui ont forcé la décision sur des réussites de Nick Suzuki (19e, 1-0) et d'Alex Newhook (52e, 2-1).

Le Lightning, qui s'est heurté à un Jakub Dobes impérial devant le filet canadien (28 arrêts), n'a trouvé la faille qu'une seule fois grâce à un but en supériorité numérique de Dominic James (34e, 1-1). Aligné durant 22'12, Janis Moser était présent sur la glace lors du premier but des Habs et a terminé avec un bilan de -1.

Les demi-finales de Conférence ont débuté dimanche déjà, à l'Ouest. Meilleure équipe de la saison régulière, Colorado a battu Minnesota 9-6 dans l'acte I. L'Avalanche a toujours fait la course en tête mais a souffert jusqu'au bout: Minnesota est en effet revenu à 7-6 à 3'59 de la fin du temps réglementaire.



Detroit remporte sans trembler le match 7 face à Orlando Le soulagement des Pistons, qui n'ont pas tremblé dans l'acte VII face à Orlando Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Les Pistons n'ont pas tremblé dans l'acte VII de leur série face au Magic. Detroit s'est qualifié pour les demi-finales de la Conférence Est de NBA en dominant Orlando 116-94 dimanche à domicile.

Premier de la Conférence Est au terme de la saison régulière, Detroit est donc la 14e équipe dans l'histoire des play-off à gagner une série après avoir été menée 3-1. Les Pistons seront opposés au tour suivant aux Cleveland Cavaliers, qui se sont quant à eux imposés 114-102 face à Toronto dimanche dans un autre match 7.

Paolo Banchero, l'ailier-fort vedette du Magic, a inscrit les 11 premiers points des Floridiens pour les placer en tête après six minutes de jeu (11-10), puis au terme du premier quart-temps (22-20). Mais les Pistons ont rapidement remis les pendules à l'heure.

Sous l'impulsion de son meneur All-Star Cade Cunningham - meilleur marqueur de son équipe avec 32 points - et de Tobias Harris (30), et malgré le danger représenté par Banchero (38 points au total), les Pistons ont atteint la mi-temps avec une confortable avance de 11 longueurs (60-49).

Dans le troisième quart-temps, la franchise du Michigan a complètement étouffé le Magic, qui n'y a inscrit que 15 points, et porté son avance à 19 unités (83-64). Suffisant pour voir venir et conserver l'avantage jusqu'au bout, face à un Magic où Banchero a été le seul à surnager.



Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics Thoune a remporté dimanche son premier titre de champion de Suisse. Retour sur la plus grande surprise de l'histoire du football helvétique: celle d'un club sacré un an après avoir été promu.

C'est un peu cruel, mais aussi assez amusant: en relisant ou réécoutant aujourd'hui les pronostics du début de saison, on voit comment Thoune était évalué. Presque partout, le club était annoncé à l'une des deux dernières places du classement.

La relégation directe était jugée possible, le barrage probable. Une place hors relégation ne paraissait envisageable qu'avec pas mal de chance. Voilà pour les trois scénarios qui semblaient réalistes pour le FC Thoune. Personne n'imaginait qu'ils puissent viser la première moitié de tableau, encore moins le titre.

On cherche donc maintenant des comparaisons pour situer cet exploit: Leicester en 2016, Montpellier en 2012 ou Kaiserslautern en 1998. Mais l'histoire de Thoune est unique. Pour la comprendre, il faut revenir à sa dernière grosse désillusion, qui a failli mener le club à la faillite.

Relégation et les larmes de Gerber 10 août 2020: Thoune bat Vaduz 4-3 à domicile, mais les joueurs quittent le terrain abattus. Dominés 2-0 à l'aller, ils perdent le barrage disputé exceptionnellement en été à cause du Covid. Après dix ans dans l'élite, le club bernois est relégué en Challenge League. Pour une organisation déjà fragile financièrement, c'est une catastrophe.

Le lendemain, le président Markus Lüthi appelle le directeur sportif Andres Gerber pour lui dire qu'il n'en peut plus. Le combat permanent pour la survie financière l'a épuisé. Gerber raconte: "Là, j'ai pensé: +Tout est fini, Thoune n'existe plus+."

Lüthi n'est pas le seul à partir. Presque tous les cadres quittent le club, et après un seul point en trois matches, l'entraîneur Marc Schneider démissionne. Gerber reste presque seul, devient président et se bat pour sauver le club. Il cherche des investisseurs et tente de maintenir l'intérêt des supporters. Il décrit aujourd'hui cette période comme un "stage hardcore". Réussir à trouver des gens prêts à croire au projet reste, selon lui, sa plus grande réussite.

Sauvetage et effet Fahrni Pendant plusieurs années, Thoune navigue près du gouffre financier en Challenge League. Début 2024, la situation devient critique: il manque environ 800'000 francs pour obtenir la licence.

C'est alors que l'entrepreneur Beat Fahrni intervient, à la tête d'un groupe d'investisseurs, empêchant une reprise étrangère. Le partenariat avec le groupe chinois PMG est rompu. Fahrni donne des impulsions, mais juge que la mise en œuvre des changements est trop lente. La direction est profondément remaniée, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même CEO.

En mars dernier, alors que le titre se profile, surprise: Fahrni se retire prématurément. Presque en même temps, on apprend que le club a dû contracter un prêt relais de 4 millions de francs après l'échec des négociations avec un investisseur majeur. Malgré cela, le club assure que la stabilité financière est garantie à court terme.

Promotion et idée de jeu de Lustrinelli Sur le plan sportif, la stabilité contraste avec les turbulences en coulisses. Mauro Lustrinelli est nommé entraîneur pour la saison 2022/23. Son départ de l'équipe de Suisse M21 juste avant l'Euro surprend. Il répond: "Je ne vais pas en Challenge League, je vais à Thoune." L'objectif est clair: remonter en Super League en trois ans. Son idée de jeu est exigeante et met du temps à s'installer. La première saison se termine à une décevante 6e place.

Même Leonardo Bertone, recrue clé, a du mal au début avec le jeu vertical voulu. Il y a des frictions, mais l'équipe finit par adhérer au projet. Portés par l'envie de retrouver l'élite, les Thounois progressent et décrochent la promotion l'été dernier.

Champions et reconnaissance mondiale En Super League, l'objectif est simplement de s'installer. L'effectif est peu modifié. Le prêt de Kastriot Imeri (YB) s'avère être un bon coup. Thoune joue libéré dès le début, malgré une élimination précoce en Coupe contre Breitenrain.

L'équipe impressionne par sa mentalité. Au lieu d'un stage au soleil, elle passe une nuit en dortoir sur le Brünig pour renforcer la cohésion. Aucun effondrement en deuxième partie de saison, au contraire, Thoune s'envole et fait parler de lui dans le monde entier.

C'est un conte de fées pour les romantiques du foot. Beaucoup de joueurs étaient en quête de relance, comme Elmin Rastoder, arrivé libre après un passage raté à GC et devenu meilleur buteur. La valeur de l'effectif est passée de 8,4 à 20,6 millions de francs.

Pendant que les autres clubs se demandent comment un promu au système simple a pu dominer la ligue, Thoune savoure. Le club a prouvé que le succès ne s'achète pas: il se construit avec la bonne mentalité et l'esprit d'équipe.



Le Real Madrid retarde le sacre du Barça Vinicius Junior a inscrit un doublé plein de classe pour retarder le couronnement du rival barcelonais. Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Le Real Madrid a retardé le sacre annoncé du FC Barcelone en Liga espagnole. Les Merengue ont battu l'Espanyol 2-0 dimanche, une semaine avant de retrouver les Blaugrana pour un clasico au Camp Nou.

Privé de Kylian Mbappé (blessé), le Real a forcé la décision en deuxième mi-temps grâce à un doublé plein de classe Vinicius Jr. Le premier but, marqué à la suite d'un une-deux avec Gonzalo, a rappelé l'étendue du talent de l'attaquant brésilien.

Avec cette victoire, les Merengue reviennent à 11 points du Barça, qui a battu Osasuna samedi (2-1), alors qu'il reste quatre journées au programme. Les deux géants espagnols s'affronteront dimanche prochain à Barcelone pour un choc qui pourrait sacrer les Catalans en cas de match nul ou de victoire.



L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie Manuel Akanji (à droite) est champion d'Italie dès sa première saison à l'Inter Milan. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter Milan a décroché dimanche son 21e titre de champion d'Italie. Les Nerazzurri de Yann Sommer et Manuel Akanji ont décroché le succès dont ils avaient besoin contre Parme (2-0).

Avec 12 points d'avance sur le Napoli, champion sortant, l'Inter ne peut plus être rejointe en tête de la Serie A à trois journées de la fin du championnat. Ce 21e scudetto lui permet de désormais devancer de deux titres son rival de l'AC Milan, mais la Juventus et ses 36 sacres sont toujours loin devant au palmarès du calcio.

Dimanche, les hommes de Cristian Chivu ont fait la différence juste avant la mi-temps sur une réussite de Marcus Thuram (45e+1). Ils ont ensuite assuré leur succès en fin de match avec un deuxième but marqué par Henrikh Mkhitaryan (80e).

Le bon choix d'Akanji Ce titre vient couronner une saison maîtrisée sur le plan national et fait quelque peu oublier une piteuse élimination en Ligue des champions. Les Nerazzurri avaient subi la loi des surprenants Norvégiens de Bodö/Glimt en barrages d'accession aux 8es de finale (5-2 sur l'ensemble des deux matches).

En faisant le choix de rejoindre Yann Sommer, son ancien coéquipier en sélection, en Lombardie, Manuel Akanji a visé juste. La rude concurrence en défense à Manchester City l'avait contraint à trouver une porte de sortie à la fin du dernier mercato estival. Le Zurichois, qui est rapidement devenu indispensable dans la défense à trois de Chivu, enrichit son palmarès d'un nouveau titre.



Kimi Antonelli remporte le Grand Prix de Miami Kimi Antonelli a parfaitement géré ce quatrième GP de la saison. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Kimi Antonelli (Mercedes) s'est adjugé dimanche le Grand Prix de Miami, quatrième course de la saison de Formule 1. L'Italien a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Après plus d'un mois de pause et deux Grands Prix annulés (Bahreïn et Arabie saoudite) en raison de la guerre en Iran, la Formule 1 a repris ses droits sur le circuit de Miami Gardens. Mais malgré certains ajustements du règlement technique, la hiérarchie n'a pas été bousculée: Kimi Antonelli est toujours l'homme fort du paddock.

Parti en pole position, l'Italien de seulement 19 ans a signé son troisième succès consécutif de l'année en gérant parfaitement une course finalement épargnée par la pluie. Il a d'abord lutté avec Norris et avant de finalement récupérer la P1 au 29e tour (sur 57) et de résister jusqu'au bout aux attaques du champion du monde 2025.

Deuxième sur la grille de départ, Max Verstappen (Red Bull) a frôlé la correctionnelle avec un tête-à-queue avant le premier virage et a dû finir la course avec un aileron abîmé. Le Néerlandais a terminé au 5e rang, juste derrière George Russell (Mercedes).

La course a également a été marquée par l'accrochage spectaculaire entre Pierre Gasly (Alpine) et Liam Lawson (Racing Bulls). Le Français est sorti sain et sauf après que sa voiture a effectué plusieurs tonneaux.

Le prochain Grand Prix aura lieu le 24 mai à Montréal (Canada).



Manchester United retrouve la Ligue des champions Kobbie Mainoo a plongé Old Trafford dans l'euphorie. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester United a assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant son rival historique Liverpool. Les Red Devils se sont imposés 3-2 dimanche à Old Trafford.

Les Mancuniens menaient 2-0 à la mi-temps après des buts rapides de Matheus Cunha et Benjamin Sesko. Ils ont été rejoints à 2-2 (47e Szoboszlai, 56e Gakpo), mais l'ont emporté sur un dernier but de Kobbie Mainoo, le joueur qu'a relancé l'entraîneur Michael Carrick au début de son intérim.

A trois journées de la fin du championnat, Manchester United (3e, 64 pts) est assuré de finir parmi les cinq premières places qualificatives pour la grande Coupe d'Europe. Liverpool (4e, 58 pts) compte six points d'avance sur l'actuel sixième, Bournemouth.



La belle semaine de Thalmann, meilleur grimpeur du Tour de Romandie Roland Thalmann a remporté un joli maillot du meilleur grimpeur. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Roland Thalmann n'avait jamais été à pareille fête. Le Suisse s'est imposé au classement du meilleur grimpeur du Tour de Romandie 2026, son premier maillot distinctif sur le circuit World Tour.

Le grimpeur a été l'un des cyclistes les plus entreprenants de cette semaine romande. Echappé dès la première étape autour de Martigny, il a récidivé le lendemain entre Rue et Vucherens, avant d'assurer sa victoire lors de l'étape reine samedi, où il a franchi en tête le col du Jaun lors des deux premières ascensions.

"Partir à l'avant à trois reprises, c'était encore plus dur que ce que j'imaginais. Mais c'était l'une de mes plus belles semaines, s'est réjoui le coureur de la formation Tudor Pro Cycling. J'espère que ce maillot est le premier d'une longue série."

Un heureux événement en juillet Il s'est réjoui de pouvoir profiter d'être aux avant-postes, lui qui est d'ordinaire cantonné à un rôle plus discret au sein de son équipe. "Je me souviendrai de ces passages au col du Jaun. Il y avait une foule incroyable, c'est pour ce genre de moment que l'on fait ce métier", s'est ému Thalmann.

Le Lucernois ne sera en revanche pas de première apparition sur le Tour de France. Il s'apprête à vivre d'un heureux évènement. "Je vais devenir papa en juillet, a annoncé le coureur de 32 ans avec joie. Je verrai ensuite ce que l'avenir me réserve."

Voisard heureux de sa semaine Son coéquipier et leader pour le classement général Yannis Voisard a lui terminé à la 8e place à Leysin, son troisième top 10 de la semaine. Treizième au général, il remporte le classement du meilleur Suisse, où il n'était en concurrence qu'avec Thalmann et Robin Donzé, lui aussi Jurassien et membre de la Tudor.

"C'est toujours un plaisir de recevoir un prix, même si la concurrence n'était pas très forte. Je suis très content de ma semaine, et je me réjouis d'avoir trois semaines de pause", a déclaré celui qui prendra part au Tour Auvergne-Rhône-Alpes du 7 au 14 juin (ex-Critérium du Dauphiné).



La Suisse bat la Tchéquie aux tirs au but Leonardo Genoni a brillé dimanche devant le filet helvétique Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse a conclu la troisième semaine de préparation à "son" championnat du monde sur une victoire.

La troupe du coach Jan Cadieux a battu la Tchéquie 1-0 après les tirs au but dimanche à Ceske Budejovice.

Ecrasée 8-1 jeudi par la Suède à Jönköping, battue 5-3 samedi par la Finlande - mais après avoir été menée 5-0, la Suisse a rendu une copie de bien meilleure qualité dimanche. Son portier Leonardo Genoni, méconnaissable jeudi, n'est pas étranger à cette solide performance.

Le gardien de Zoug a effectué 22 parades face à une équipe tchèque emmenée par son coéquipier en club Dominik Kubalik. La défense helvétique a il est vrai gommé les erreurs qu'elle avait accumulées dans ses deux précédentes sorties, facilitant ainsi la vie de son dernier rempart.

L'équipe de Suisse, qui évoluait sans deux de ses centres les plus expérimentés (Denis Malgin et Pius Suter, qui étaient au repos dimanche), a dans l'ensemble dominé les débats. Mais elle s'est également heurtée à un gardien en pleine confiance: Josef Korenar a été crédité de 29 arrêts.

Rochette décisif Les Helvètes ont en outre manqué d'efficacité. A l'image de cette reprise manquée par le capitaine Calvin Thürkauf sur un service parfait de Théo Rochette à un peu plus de 5' de la fin du temps réglementaire. Le premier trio suisse, complété par Damien Riat, a d'ailleurs fait très bonne impression dimanche.

Cette partie s'est finalement jouée aux tirs au but, malgré quelques belles opportunités de part et d'autre dans la prolongation disputée à trois contre trois. Tyler Moy et Rochette ont trouvé la faille dans le "shootout" côté suisse, Leonardo Genoni capitulant quant à lui une seule fois sur les cinq tentatives tchèques.

A Ängelholm la semaine prochaine L'équipe de Suisse retournera en Suède la semaine prochaine, à Ängelholm, pour une nouvelle étape du Euro Hockey Tour. Elle y affrontera les mêmes adversaires que durant la semaine écoulée: la Finlande jeudi (15h), la Suède samedi (16h) et la Tchéquie dimanche à 12h pour terminer. Avec sans doute de nouveaux joueurs, dont certains évoluent en NHL.

