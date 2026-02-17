Mikaela Shiffrin et sa mère, Eileen, ont une relation fusionnelle. image: watson

Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère

La meilleure skieuse de l'Histoire (30 ans) vise l'or au slalom des JO de Milan-Cortina, ce mercredi (1ère manche à 10h00). Sa mère, Eileen, joue un rôle crucial dans sa formidable carrière.

Robin GREMMEL

L'Américaine Mikaela Shiffrin, considérée comme la meilleure skieuse de l'histoire mais qui reste sur huit ans de disette olympique, a pu compter depuis l'enfance sur le travail méticuleux de sa mère Eileen, qui a tracé son destin doré en devenant entraîneuse de classe mondiale.

Mikaela Shiffrin et Eileen Shiffrin postent beaucoup de photos ensemble sur Instagram. image: instagram

Avant les 108 victoires record en Coupe du monde, les cinq succès (peut-être bientôt six) au classement général ou les huit titres mondiaux, il y a d'abord eu les premières glissades planches aux pieds dans l'allée enneigée de la maison d'Edwards (Colorado), dès 2 ans et demi.

Le souci du détail, «un don» et un best-seller

Née le 13 mars 1995, Mikaela Shiffrin grandit en altitude près de la station huppée de Vail, fille d'une infirmière et d'un médecin originaires du nord-est du pays dont le premier rendez-vous galant se déroule à ski.

Si elle n'a pas tutoyé le haut niveau dans sa jeunesse, Eileen Shiffrin, qui a appris la glisse à la dure dans un champs du Massachusetts sans remontée mécanique, se rattrape dans la catégorie «master» où elle devient une féroce compétitrice, et se passionne de technique.

Eileen Shiffrin est réputée pour son talent à observer les détails techniques et à coacher. image: instagram

Avant même d'avoir l'âge d'intégrer le club local, Mikaela passe beaucoup de temps sur les pistes au sein d'un petit groupe d'enfants cornaqué notamment par sa mère, entre jeux, fondamentaux et initiations aux portes de compétition.

Alex Leever, qui connaît les Shiffrin «depuis toujours», fait partie de la bande, avec Taylor, le grand frère de Mikaela. «Dès son plus jeune âge, Mikaela avait l'envie de devenir une grande skieuse», rembobine l'ancien slalomeur aux 15 départs en Coupe du monde.

«Sur nos vidéos les plus anciennes, on entend Eileen lui demander de garder les mains hautes, de rester précise techniquement. C'est surtout mentalement qu'elle faisait déjà la différence, avec une approche très professionnelle.» Alex Leever, un ami de la famille Shiffrin

Lorsqu'elle entre à six ans au club de Vail (SSCV), la fillette épate l'un de ses entraîneurs, Simon Marsh, par sa technique digne «d'une skieuse de 20 ans». Sa mère débute peu après le coaching, prenant en main le groupe de Mikaela.

«Eileen est une coach naturelle, elle a un œil formidable pour le mouvement, et repère ce qui vous sépare du haut niveau. Elle pourrait faire progresser n'importe qui dans n'importe quel sport, c'est un don», loue encore Alex Leever.

Selon ses préceptes, Mikaela développe ses talents à vélo, ballon de foot au pied ou au skate park. Eileen l'initie à 10 ans au best-seller The Inner Game of Tennis, qui révolutionne l'aspect mental du sport.

Eileen Shiffrin a aussi mis l'accent avec sa fille sur l'aspect mental du sport. image: instagram

La mère-entraîneuse déclare:

«L'une de mes forces, c'est que j'aime analyser le mouvement, trouver le geste le plus efficace, puis transmettre. Je n'ai pas toujours raison, mais presque.»

Une pionnière , un drame et le petit-ami

La famille Shiffrin déménage un temps dans le nord-est où les deux rejetons intègrent la Burke Mountain Academy, avant que Mikaela ne débute en Coupe du monde en mars 2011, deux jours avant ses 16 ans. Elle décroche un premier succès à 17 ans, puis un premier titre olympique, en slalom, à 18 ans en 2014 à Sotchi.

Si d'autres entraîneurs épaississent la structure, Eileen continue d'accompagner sa fille et devient l'une des seules femmes coach du circuit.

Mikaela gagne partout, même en descente, et remporte trois fois d'affilée le classement général, de 2017 à 2019. Sa folle série de succès est stoppée net en février 2020 avec le décès de son père Jeff dans un accident domestique. Le drame prive la famille de son élément «rassembleur», note Alex Leever, qui apprécie de voir que «la joie est revenue» chez son amie, grâce à une thérapie et la rencontre de son conjoint, le skieur norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Shiffrin et Kilde forment le couple le plus célèbre du ski alpin. image: instagram

De rares échecs et un secret

L'échec, rarissime, Shiffrin le subit avec violence lors des JO de Pékin en 2022, après l'or du géant en 2018. Elle sort trois fois et se sent «ridicule». Elle rebondit avec deux gros globes, ce même hiver et le suivant.

Le 30 novembre 2024, la station de Killington s'apprête à fêter sa 100e victoire sur le circuit quand elle chute lourdement et se blesse à l'abdomen. La championne est opérée et revient en février pour un sacre mondial en combiné avec Breezy Johnson, future championne olympique de descente.

Mikaela avait regretté la rare absence maternelle lorsqu'elle avait battu le record de 86 succès du Suédois Ingemar Stenmark en mars 2023. Le 23 février 2025, Eileen pose au premier plan pour le 100e succès à Sestrières.

«Les gens me demandent: "Quel est ton secret?" C'est simple, c'est ma mère», clame l'Américaine, qui écrase la saison 2025/26 de slalom, avant de voir les fantômes olympiques roder à nouveau à Cortina.

Elle s'efforce de donner le change après ses échecs en combiné et super-G. Mais avec le slalom mercredi, Shiffrin ne peut plus se cacher.

