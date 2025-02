Novak Djokovic (au premier plan) a remporté le tournoi de Rome à quatre reprises. De son côté, Jannik Sinner (en vert) n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale. image: keystone/shutterstock/watson

Un cinquième «Grand Chelem» pointe le bout de son nez

On dit du tournoi d'Indian Wells qu'il est le cinquième «Grand Chelem» du circuit. Rome semble désormais mettre tout en œuvre pour lui ravir ce titre honorifique, avec le possible rachat d'un événement concurrent. Le rendez-vous italien ambitionnerait aussi d'élargir à cinq le club très fermé des quatre Majeurs.

L'ATP a partagé au début du mois son calendrier 2026. Parmi les principaux changements: la disparition des tournois de Metz et Belgrade, le déménagement de l'European Open d'Anvers à Bruxelles et le retour d'Estoril dans la série 250.

Il y a également du nouveau à Marseille, où le Français Ugo Humbert s'est imposé dimanche. En effet, l'Open 13 se jouera désormais au mois d'octobre, soit une semaine avant les Swiss Indoors tenus à Bâle. Ce mouvement semble préparer le terrain, en vue de l'introduction prochaine d'un Masters 1000 supplémentaire, qui devrait avoir lieu au Moyen-Orient.

«C'est un secret de polichinelle. Il y aura bientôt un nouveau Masters 1000 en février. Il y a de fortes chances que ce soit dans un pays du Golfe. On aura un mini-circuit avec Doha, Dubaï et ce Masters 1000» Jean-François Caujolle, directeur du tournoi phocéen, dans les colonnes de L'Equipe

Mais un autre changement majeur pourrait se profiler à l'avenir. D'après La Stampa, la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) aurait formulé une offre de 500 millions de dollars à IMG, actuel propriétaire du Masters 1000 de Madrid. L'opération, qui consiste à racheter l'événement, organisé en amont du tournoi romain, libérerait de l'espace dans le calendrier international.

Elle permettrait surtout aux Internationaux d'Italie de se dérouler sur deux semaines pleines, et trois si l'on englobe les qualifications, à la manière d'un Grand Chelem. Cette rumeur intervient après celle selon laquelle le groupe Endeavor serait prêt à se séparer de certains événements qui composent le portefeuille IMG, comme Madrid et Miami.

Toujours selon La Stampa, Rome viserait plus bien qu'un «simple» statut de super Masters 1000. Cette acquisition aurait en effet pour but de devenir le cinquième Majeur du circuit professionnel. Cette hypothèse semble toutefois peu probable, du moins à court et moyen terme, pour diverses raisons évidentes.

Le club des quatre est d'abord historiquement fermé. D'ailleurs, les rumeurs selon lesquelles Roland-Garros pourrait un jour céder sa place reviennent chaque année ou presque, sans que le tournoi parisien ne soit réellement menacé. Et si le comité du Grand Chelem venait à étudier une quelconque expansion, celui-ci se tournerait sans doute vers un marché exotique, et non sur Rome qui, par ses dates et sa surface, entre en confrontation directe avec le rendez-vous de la porte d'Auteuil.

Tennis Magazine estime néanmoins que la FITP serait prête à agrandir le Foro Italico, site d'accueil des compétitions romaines, non seulement pour permettre au tournoi de croître, mais aussi et surtout pour faire de l'œil aux autres Majeurs. Le stade d'athlétisme des Marbres, qui jouxte les courts et le stadio Olimpico, pourrait à l'avenir accueillir trois courts officiels, dont le deuxième plus important du complexe, d'une capacité d'environ 6 500 places.

Le «stadio dei Marmi» est d'abord une enceinte dédiée à l'athlétisme. On aperçoit en fond le stade de la Roma et de la Lazio. Image: KEYSTONE

La Fédération italienne de tennis et de padel n'a pas commenté les révélations de La Stampa et de Tennis Magazine. Cette volonté d'expansion n'aurait toutefois rien de très étonnant: malgré l'affaire Sinner qui altère sa réputation, le tennis italien vit bien en 2025.

Les Transalpins détiennent à l'heure actuelle 11 joueurs dans le Top 100 masculin et organisent, en plus des ATP Finals, le Final 8 de la Coupe Davis. Avant un super Masters 1000 ou un Grand Chelem?