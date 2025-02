L'Espagnol de 21 ans a remporté le 17e titre de sa carrière aux Pays-Bas. Keystone

Alcaraz a ajouté 5 grammes à sa raquette et ça change tout

Le tennisman espagnol, vainqueur de son premier titre en indoor dimanche à Rotterdam, explique que son changement de matériel le rend encore plus puissant.

En dominant Alex de Minaur (6-4, 3-6, 6-2), ce dimanche en finale de l'ATP 500 de Rotterdam, Carlos Alcaraz a remporté le 17e titre de sa carrière, mais le premier en indoor. Un succès inédit qu'il doit notamment à une modification infime de matériel.

Le tennisman de 21 ans a en effet ajouté 5 grammes à sa raquette. Et ça change tout. C'est en tout cas ce dont il est convaincu, ainsi qu'il l'a expliqué en conférence de presse, la semaine dernière aux Pays-Bas.

«Comme vous le savez, j’ai un peu changé le poids de la raquette. J’ai joué en Australie avec ces cinq grammes de plus, j’ai ressenti un peu plus de force, la sensation de frappe à l’impact est différente, je sens que je génère plus de puissance. Après, cela dépend aussi beaucoup du joueur auquel vous faites face. J’ai l’impression que je garde le même contrôle tout en générant plus de vitesse. Ces 5 grammes font vraiment la différence.»

Cette dernière phrase révèle à quel point «les joueurs professionnels ont un rapport plus que précis avec leur matériel», comme le soulignait récemment le media Welovetennis.

C'est lors de sa préparation pour l'Open d'Australie, où il a atteint les quarts de finale (défaite contre Novak Djokovic en quatre sets), que le Murcian a cherché à générer plus de vitesse avec son coup droit. Alcaraz et ses entraîneurs, Juan Carlos Ferrero et Samuel Lopez, ont alors testé plusieurs raquettes avec des poids différents, et il s'est avéré que ces 5 grammes, ajoutés au cadre grâce à des bandes de plomb, représentaient le bon compromis.

Depuis dimanche et sa victoire aux Pays-Bas, le n°3 mondial a gagné sur toutes les surfaces et dans toutes les conditions. Son palmarès à seulement 21 ans est déjà impressionnant: 6 titres en Masters 500, 5 Masters 1000 et 4 Grands Chelems. Surtout, son sacre en indoor peut agir comme un déclic. «C'est un titre qui lui manquait, il y a un verrou qui peut désormais sauter chez lui», prévient le consultant d'Eurosport Nicolas Escudé (ex-17e mondial).

L'Espagnol arrivera en totale confiance à l'ATP 500 de Doha la semaine prochaine, où il pourrait retrouver celui qui l'avait éliminé en quart de finale à Melbourne: selon le média serbe Sportal, Novak Djokovic fera bel et bien son retour à la compétition au Qatar.