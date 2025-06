Vidéo: extern / rest/Eurosport

Un pilote suisse craque complètement aux 24 Heures du Mans

Gino-Generoso Forgione (61 ans) a pété les plombs sur le mythique circuit, après un accrochage, et a tenté de démolir la voiture de son rival.

Une scène aussi rare que lunaire dans les sports automobiles a eu lieu samedi, lors d'une course en préambule des mythiques 24 Heures du Mans (dont le départ a lieu à 16h00 samedi et sera donné par un certain Roger Federer).

Peu après le départ de cette épreuve d'endurance, un accrochage s'est produit entre le pilote suisse Gino-Generoso Forgione (61 ans) et son concurrent espagnol, Josep Mayola Comadira. Les deux bolides se sont retrouvés à l'arrêt et celui de l'Helvète, qui a subi de gros dégâts dans la collision, a été contraint à l'abandon.

Une mésaventure qui a mis hors de lui Gino-Generoso Forgione. Sortant de sa voiture d'un pas décidé, le Suisse – domicilié dans le canton de Vaud – s'est dirigé vers celle de Josep Mayola Comadira et... a commencé à frapper violemment le véhicule. Il y a d'abord eu un coup de pied sur la portière puis une succession de coups de poing sur la vitre, sur le point de se briser. Le tout sous les cris de stupéfaction des spectateurs.

L'Espagnol, qui n'avait, contrairement au Romand, apparemment aucune envie d'en découdre, est resté bien sagement dans son cockpit. Il a fallu l'intervention des commissaires de course pour empêcher Gino-Generoso Forgione de démolir le véhicule de son concurrent. D'abord intenable, il a finalement été maîtrisé et s'est éloigné de la scène.

Selon le média spécialisé Motorsport, le sexagénaire – pilote amateur expérimenté – a la réputation d'être un gentleman sur les circuits. Ce coup de sang risque d'écorner cette dernière.

Avant Roger Federer plus tard dans l'après-midi, c'est donc un autre Suisse qui a créé un immense buzz aux 24 Heures du Mans. Et il était tout sauf planifié et désiré. (yog)