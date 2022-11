Voici les joueurs les plus fidèles de chaque club de Super League

Les médias serbes ont rapporté que l'homme a tenté de justifier ses actes en affirmant que sa fille avait refusé de poursuivre son entraînement. Il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de la blesser et qu'il pensait avoir agi correctement car ce type de traitement est autorisé en Chine, selon une déclaration du procureur.

L'homme a été arrêté sur les courts de tennis du SC Banjica et détenu pendant 48 heures avant d'être amené au premier bureau du procureur de base de Belgrade pour faire face à une plainte pénale pour violence domestique.

«Le ministère de l'Intérieur à Belgrade a confirmé que les agents du poste de police de Palilula avaient identifié et arrêté un ressortissant chinois qui serait l'homme sur la vidéo»

On peut s'étonner de voir que les auteurs de la vidéo préfèrent filmer la scène plutôt que d'intervenir. Mais leur enregistrement sera peut-être salvateur pour l'adolescente, qui pourra s'en servir comme moyen de preuve. Le père aurait d'ailleurs été arrêté.

Danny Miche, journaliste espagnol, affirme que la scène se déroule dans un club de Belgrade (SC Banjica) et qu'elle oppose un père de 51 ans à sa fille de 14 ans.

La vidéo est insoutenable. Elle dure plus d'une minute. 74 secondes durant lesquelles on assiste, impuissant, à la violence physique d'un homme envers une joueuse de tennis sur le court. La malheureuse est rouée de coups; elle reçoit des gifles, des coups de pied, elle est violentée par les cheveux.

Un père tabasse sa fille sur un court et choque Stan Wawrinka

