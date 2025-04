Federer (à gauche) et Nadal vivent actuellement des phases opposées dans leur retraite.

Federer et Nadal sont très différents dans leur retraite

Les deux stars du tennis, retraitées, viennent de faire des déclarations diamétralement opposées concernant leur après-carrière.

Beaucoup de fans de tennis regrettent les duels mythiques entre Roger Federer et Rafael Nadal, tous deux retraités. Il y en a eu 40 sur le circuit (24 victoires à 16 pour Nadal). Le dernier a eu lieu en demi-finale de Wimbledon 2019, avec une victoire de Federer en quatre sets. Mais ces mêmes fans devront apparemment patienter encore longtemps avant de voir les deux légendes croiser à nouveau leur raquette, en match d'exhibition.

C'est en tout cas ce que laissent penser les propos de Rafael Nadal (38 ans) ce lundi soir. Récompensé aux Prix Laureus du sport à Madrid pour l'ensemble de sa carrière, le vainqueur de quatorze Roland-Garros – qui a disputé son dernier match en novembre – a fait une confidence:

«La vérité, c'est que le tennis ne me manque pas. Zéro. Cela ne me manque pas du tout» Rafael Nadal

Rafael Nadal a été honoré pour sa carrière, ce lundi, aux Prix Laureus à Madrid. Image: keystone

Une révélation qui peut paraître étonnante quand on sait à quel point l'Espagnol – miné par de nombreuses blessures – a tout fait pour étendre au maximum sa carrière. Il a précisé:

«Mais pas parce que j'ai terminé fatigué du tennis ou en me battant contre le tennis, pas du tout. (...) Simplement, quand tu te rends compte que physiquement, tu ne peux plus... tu essayes de fermer ce chapitre, et je l'ai fermé.»

Nadal ne l'a pas dit, mais on comprend facilement qu'après plus de vingt ans sur le circuit, avec tous les sacrifices que ça demande, un tennisman ressente le besoin de prendre du recul avec son sport. En tout cas durant les premiers mois après son ultime match. C'est d'autant plus le cas quand un joueur est si exposé médiatiquement comme le Majorquin. Ce dernier a toutefois confié qu'il suit le tennis et regarde les résultats.

Ironie de l'histoire, cette confidence intervient quelques jours seulement après celle de Roger Federer, qui a un sentiment diamétralement opposé de celui de son ancien rival: retraité depuis septembre 2022, le Bâlois a affirmé que le tennis lui manque et qu'il compte bien reprendre bientôt sa raquette pour jouer des matchs de gala.

Jouer des matchs de tennis, ça manque à Roger Federer. Image: keystone

Voici ce que l'homme aux vingt titres du Grand Chelem a affirmé début avril, en marge du Masters de golf d'Augusta, où il était invité:

«Vraiment, j'aimerais reprendre un peu l'entraînement, deux à trois fois par semaine. Et j'espère refaire des exhibitions, remplir les stades du monde entier. Rien de prévu encore, mais ça me manque. Je n'ai presque pas joué depuis ma retraite, mon corps et mon esprit avaient besoin de souffler.»

Il est drôle de constater que Federer et Nadal, souvent opposés de manière caricaturale quand ils jouaient (l'artiste contre le laborieux, pour la faire courte) vivent actuellement des phases totalement différentes dans leur retraite.

Mais peut-être que d'ici trois ans (ou avant?), Rafael Nadal aura, lui aussi, soufflé suffisamment et ressentira un picotement dans son bras pour reprendre sa raquette et affronter Roger Federer dans des matchs de gala. C'est ce que beaucoup d'amoureux de tennis espèrent.