Chris Wolf et Roger Federer, jeudi dernier à Zurich. Image: DR

Lausanne rêve d'accueillir Federer dans sa patinoire

Chris Wolf, le CEO du club vaudois, a proposé à la légende du tennis d'assister à un match de la finale des play-offs à la Vaudoise aréna.

Roger Federer était présent à la patinoire de Zurich, la semaine dernière pour le match entre les ZSC Lions et le Lausanne HC, et il semblait avoir une petite préférence pour l'équipe vaudoise. «Federer était accompagné de supporters du LHC, et un de ses enfants portait une écharpe du club», raconte Chris Wolf, qui rappelle les liens qui unissent l'ancien tennisman au chef-lieu du canton de Vaud:

«Il s'est entraîné pendant deux ans tout près de Lausanne, au Centre national de formation à Ecublens»

Sur le papier, logique donc que «RF» soutienne les Lions romands, «surtout que sa ville d'origine (Bâle) entretient une rivalité sportive de longue date avec Zurich», ajoute Chris Wolf.

Le dirigeant du LHC a naturellement été saluer Roger Federer, jeudi dernier à Zurich. Mais il ne s'est pas arrêté aux formules de politesse. Chris Wolf en a aussi profité pour inviter le Maître à voir un match de la finale.

«Je lui ai dit qu'il devait absolument revenir à Lausanne pour voir la Vaudoise aréna, à l'endroit où, quand la patinoire s'appelait encore Malley, il avait disputé un match de Coupe Davis face à la France en 2004 et un autre face aux Belges en 2008.»

Federer en 2008 à Malley. Image: KEYSTONE

Malheureusement pour Chris Wolf et le LHC, Federer a dû décliner l'invitation «car il partait en voyage le lendemain du match à Zurich», nous dit le CEO des Lions.

Le LHC ne perd toutefois pas espoir de recevoir «RF». Si Lausanne dispute un match VII en finale, Chris Wolf promet déjà de relancer l'icône du tennis mondial. «Je l'inviterai à nouveau, c'est certain», dit-il.

Mais comment accueillir une telle star? «A Lausanne, nous sommes des gens simples avec le sens de l'accueil, répond le dirigeant. On le recevra de la même manière que les autres personnalités qui viennent voir nos matchs, tranquille.»

Pour que la rencontre avec le public de la Vaudoise aréna puisse avoir lieu, le LHC doit d'abord retourner la situation en finale des play-offs. Les Vaudois sont menés 2-1 dans la série au meilleur des sept matchs avant l'acte IV, ce mardi soir à Zurich.