Le coup de gueule de Leandro Riedi à l’US Open

Le coup de gueule d’un tennisman suisse à l’US Open

S’il s’illustre actuellement par son meilleur tennis, Leandro Riedi s’est aussi fait remarquer par une réaction véhémente à l’égard d’un spectateur.
01.09.2025, 09:1901.09.2025, 09:19
Leandro Riedi se souviendra longtemps de son US Open 2025. A 23 ans, le Thurgovien s’est hissé en huitième de finale, où il affrontera ce lundi (17h) l’Australien Alex de Minaur. C’est de loin son meilleur parcours en Grand Chelem.

Mais si ses performances sportives font la Une en Suisse, c’est un tout autre épisode qui a retenu l’attention à l’international.

Au deuxième tour, Leandro Riedi s’est montré particulièrement agacé… par un spectateur qui l’encourageait avec insistance depuis le début de son match face à Cerúndolo. «Ferme-la, mec!», lui a-t-il lancé alors qu’il était assis sur sa chaise, lors d’un changement de côté.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Un excès de soutien peut-il vraiment devenir insupportable? Pour Riedi, la réponse est claire. S’adressant à l’arbitre, il a expliqué: «Il est en train de parier, c'est pour ça qu'il m'encourage. Si je perds, il va m'envoyer un message: "T'es tellement nul, j'espère que ta mère va mourir"». Le Suisse a ensuite demandé l’intervention de l’officiel pour faire évacuer le spectateur.

Plus tard, en conférence de presse, Riedi est revenu sur l’incident, précisant que l’homme en question avait déjà assisté à son match du premier tour: «Il gueulait mon nom dès le premier point.» Selon lui, il ne faisait aucun doute quant à la raison de sa présence dans les tribunes.

«Ils sont faciles à reconnaître: ils ont tout le temps la tête dans leur téléphone. Ils sont souvent habillés pareil, avec une casquette, parfois des lunettes. Au premier tour, quand mon adversaire faisait une double faute, il célébrait ça avec beaucoup trop d'excès. Donc je savais qu'il ne connaissait rien au tennis. Il voulait que je gagne parce que mon classement, au-delà du top 400, est intéressant pour les parieurs»
Leandro Riedi

Depuis le début du tournoi, Riedi a en effet offert aux parieurs de belles cotes et surtout de jolis gains, grâce à ses victoires surprises en tant que joueur mal classé.

Problème de dépendance aux jeux? N'hésitez pas à contacter la ligne 0800 040 080. Des professionnels de santé sauront vous soutenir.

Selon les organisateurs, et le journaliste spécialisé Ben Rothenberg, le spectateur a quitté le court de son propre chef, avant qu'il ne soit éjecté.

(roc)

Breel Embolo: «Je n’ai jamais proféré de menaces»
Impliqué dans une procédure pénale à Bâle, Breel Embolo s’apprête à comparaître de nouveau cette semaine, entre deux entraînements avec la Nati. Voici sa version des faits.
Breel Embolo s’apprête à vivre une semaine mouvementée. Son club, l’AS Monaco, cherche à le transférer, alors que le marché ferme ce lundi, jour de rassemblement à Bâle pour l'équipe de Suisse.
L’article