Le coup de gueule d’un tennisman suisse à l’US Open

Leandro Riedi se souviendra longtemps de son US Open 2025. A 23 ans, le Thurgovien s’est hissé en huitième de finale, où il affrontera ce lundi (17h) l’Australien Alex de Minaur. C’est de loin son meilleur parcours en Grand Chelem.
Mais si ses performances sportives font la Une en Suisse, c’est un tout autre épisode qui a retenu l’attention à l’international.
Au deuxième tour, Leandro Riedi s’est montré particulièrement agacé… par un spectateur qui l’encourageait avec insistance depuis le début de son match face à Cerúndolo. «Ferme-la, mec!», lui a-t-il lancé alors qu’il était assis sur sa chaise, lors d’un changement de côté.
Un excès de soutien peut-il vraiment devenir insupportable? Pour Riedi, la réponse est claire. S’adressant à l’arbitre, il a expliqué: «Il est en train de parier, c'est pour ça qu'il m'encourage. Si je perds, il va m'envoyer un message: "T'es tellement nul, j'espère que ta mère va mourir"». Le Suisse a ensuite demandé l’intervention de l’officiel pour faire évacuer le spectateur.
Plus tard, en conférence de presse, Riedi est revenu sur l’incident, précisant que l’homme en question avait déjà assisté à son match du premier tour: «Il gueulait mon nom dès le premier point.» Selon lui, il ne faisait aucun doute quant à la raison de sa présence dans les tribunes.
Depuis le début du tournoi, Riedi a en effet offert aux parieurs de belles cotes et surtout de jolis gains, grâce à ses victoires surprises en tant que joueur mal classé.
Selon les organisateurs, et le journaliste spécialisé Ben Rothenberg, le spectateur a quitté le court de son propre chef, avant qu'il ne soit éjecté.
(roc)