Un camion chute dans l'Aar depuis un pont près d'Olten (SO)

Un accident s'est déroulé à Olten, dans le canton de Soleure. Un véhicule est tombé dans les eaux de l'Aar. Les secours sont actuellement sur le qui-vive.

Plus de «Suisse»

Un camion a chuté dans l'Aar, vendredi après-midi, depuis un pont situé entre Olten (SO) et Winznau (SO). Les services de secours sont à pied d'oeuvre en grands effectifs et poursuivront les recherches des occupants du camion dans la soirée.

A 18h00, personne n'avait encore été secouru, a déclaré un porte-parole de la police cantonale de Soleure à l'agence de presse Keystone-ATS. La police n'est pour l'heure pas en mesure de donner des précisions sur le nombre et l'origine des occupants du véhicule. Elle est en revanche désormais sûre que le camion ne transportait pas de marchandises dangereuses.

La police a été alertée de l'accident vers 15h00, indique un porte-parole de la police soleuroise. Ce dernier confirmait une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

Le camion a percuté et brisé la balustrade du pont avant de chuter dans la rivière. D'autres détails de l'accident ne sont pas encore connus. (sda/ats)