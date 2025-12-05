assez clair, brumeux
DE | FR
burger
Suisse
Accident

Un camion chute dans l'Aar depuis un pont près d'Olten (SO)

Un camion chute dans l'Aar depuis un pont près d'Olten (SO)

Un accident s'est déroulé à Olten, dans le canton de Soleure. Un véhicule est tombé dans les eaux de l'Aar. Les secours sont actuellement sur le qui-vive.
05.12.2025, 20:2605.12.2025, 20:26

Un camion a chuté dans l'Aar, vendredi après-midi, depuis un pont situé entre Olten (SO) et Winznau (SO). Les services de secours sont à pied d'oeuvre en grands effectifs et poursuivront les recherches des occupants du camion dans la soirée.

A 18h00, personne n'avait encore été secouru, a déclaré un porte-parole de la police cantonale de Soleure à l'agence de presse Keystone-ATS. La police n'est pour l'heure pas en mesure de donner des précisions sur le nombre et l'origine des occupants du véhicule. Elle est en revanche désormais sûre que le camion ne transportait pas de marchandises dangereuses.

La police a été alertée de l'accident vers 15h00, indique un porte-parole de la police soleuroise. Ce dernier confirmait une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

Le camion a percuté et brisé la balustrade du pont avant de chuter dans la rivière. D'autres détails de l'accident ne sont pas encore connus. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Feu d'artifices accidentel sur une autoroute au Canada
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les CFF vont régler un problème qui irrite les voyageurs
Certaines rames de trains à deux étages dérangent passablement les pendulaires. Les CFF vont agir sur leurs convois FV-Dosto.
A partir de l’année prochaine, les CFF vont commencer à modifier progressivement les bogies de leurs trains à deux étages FV-Dosto. L’objectif: améliorer de manière tangible le confort de voyage de ces compositions longue distance, souvent critiquées.
L’article