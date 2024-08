Image: KEYSTONE

Malley: l'entreprise responsable de l'échafaudage a tout respecté

Le CEO de Roth Echafaudages s'est confié à la presse et a confirmé que l'échafaudage avait été contrôlé avant le terrible accident du 12 juillet. L'enquête est toujours en cours.

C'est auprès du quotidien 24 Heures que Philippe Wingeier, CEO de Roth Echafaudages, s'est exprimé. Le leader suisse de l'échafaudage assure avoir suivi la «procédure standard» dans le contrôle de la structure.

Le patron est secoué par la tragédie du chantier de Prilly-Malley, «un drame qui nous préoccupe fortement et nos pensées». Lors de ce triste 12 juillet 2024, ce sont trois ouvriers qui ont perdu la vie et tant de familles endeuillées. Philippe Wingeier adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes.

Malgré le terrible accident, le chantier était aux normes. L'échafaudage, selon les dires de Philippe Wingeier, était «régulièrement contrôlé».

«Nous avons effectué les contrôles prescrits conformément à nos obligations, nous les avons consignés et communiqués par écrit à la direction du chantier» Philippe Wingeier, CEO de Roth Echafaudages

Lors d'une conférence de presse donnée par la Suva, l'organisme d'assurance pour les accidents confirmait les nombreux contrôles: «Depuis le début des travaux du chantier Malley Phare, 110 visites documentées ont été faites sur le chantier vaudois».

Pour éviter d'alimenter les spéculations, Philippe Wingeier refuse de prendre part aux discussions sur les causes de l'effondrement.

L'enquête est toujours en cours et devrait durer plusieurs mois, selon les informations du quotidien vaudois, qui a interrogé le Ministère public vaudois. La Suva expliquait que le chantier resterait bloqué jusqu'à la mi-août (pour cause de pause estivale) et qu'un service de vérification serait mené sur le chantier Malley Phare.

La Suva ne peut toujours pas donner de date précise pour la reprise du chantier. (svp)