Ces Suisses veulent interdire ce «dangereux cocktail» sur les routes

En Suisse, les jeunes conducteurs provoquent régulièrement des accidents avec des voitures puissantes. Une fondation souhaite contrer ce phénomène à l'aide d'une nouvelle réglementation.

Michael Graber / ch media

La voiture passe à toute vitesse devant l'école. Le conducteur en perd la maîtrise. Il monte sur le trottoir et percute un groupe de piétons, traînant deux d'entre eux sur plusieurs mètres.

Un homme de 29 ans et une femme de 70 ans décèdent sur place. Le conducteur a 19 ans. Son bolide, un SUV BMW, développe une puissance de 450 chevaux.

Cet accident tragique survenu mi-septembre à Glattbrugg, dans le canton de Zurich, a relancé le débat des jeunes conducteurs au volant de voitures puissantes. «Evitons ce dangereux cocktail à base d'inexpérience, de goût du risque chez les jeunes et de véhicules puissants en limitant légalement la puissance pour les jeunes conducteurs», écrit la fondation Roadcross dans un communiqué publié mercredi.

Déjà en vigueur en Italie

L'organisation s'engage pour la sécurité routière, notamment grâce à du lobbying auprès des parlementaires. Roadcross ne précise toutefois pas comment mettre en œuvre cette restriction.

Elle parle néanmoins «d'exclure certaines voitures de course puissantes sans pour autant compliquer le quotidien ou le travail des jeunes conducteurs». Cela ne concernerait pas les véhicules professionnels, qui nécessitent parfois une puissance plus élevée.

Certains pays ont par ailleurs déjà pris des mesures similaires, notamment l'Italie. Elle impose une limitation de puissance pendant les trois premières années suivant l'obtention du permis.

Adaptations légales efficaces

Pour Willi Wismer, président de la fondation et moniteur d'auto-école:

«Il ne s'agit pas de restreindre la liberté de qui que ce soit. Mais pour nous, la liberté s'arrête là où elle met la vie d'autrui en danger»

Il est convaincu que des heures d'auto-école supplémentaires ne résoudrait pas le problème. L'introduction de la tolérance zéro en matière d'alcool pour les nouveaux conducteurs a prouvé l'efficacité des adaptations légales. Depuis lors, les accidents pour ce motif ont considérablement diminué dans cette tranche d'âge.

Cette proposition a déjà été rejetée une fois au Parlement. En 2022, le Conseil national a nettement rejeté une motion de Gabriela Suter (PS/AG).

Le Conseil fédéral s'était également prononcé contre cette mesure. Une limitation de la puissance des véhicules pour les nouveaux conducteurs n'est pas une mesure appropriée «pour améliorer la sécurité routière et réduire le nombre d'accidents», avait écrit le gouvernement.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)