Accident

Le risque d'accidents de la route augmente à cause du changement d'heure

A car drives down an unlit street in Lisbon, during a nationwide power outage, Monday night, April 28, 2025. (AP Photo/Armando Franca) APTOPIX Portugal Power Outage
Avec le changement d'heure et l'arrivée de l'automne, les accidents se multiplient.Keystone

Attention à ces risques à cause du changement d'heure

Avec le changement d'heure et l'arrivée de l'automne, les accidents se multiplient, rappelle le TCS. Voici quelques conseils pour diminuer les risques.
25.10.2025, 09:4725.10.2025, 09:47

Avec l’automne et le changement d’heure, les trajets nocturnes deviennent plus dangereux. Le risque d’accident pour les piétons, les cyclistes et les trottinettes triple dans l’obscurité, et peut être multiplié par dix sous la pluie ou la neige.

C'est bientôt la fin de l'heure d'été

Le passage à l’heure d’hiver accentue les trajets dans la pénombre et multiplie les dangers pour les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes électriques, lit-on samedi matin dans un communiqué du Touring Club Suisse (TCS), s'appuyant sur des chiffres de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, la SUVA.

Quelques gestes simples permettent pourtant de réduire fortement ce risque. Une personne vêtue de sombre n’est visible qu’à 25 mètres, contre 40 mètres avec des couleurs claires ou fluo et jusqu’à 140 mètres avec des éléments réfléchissants ou lumineux, précisent les experts du TCS. L'organisation souligne:

«Ces mètres supplémentaires représentent plusieurs secondes cruciales pour qu’un conducteur réagisse»
Ces Suisses veulent interdire ce «dangereux cocktail» sur les routes

Le TCS recommande de multiplier les repères visibles à 360°:

  • Des bandes réfléchissantes sur les vêtements
  • Des sacs ou des chaussures pour les piétons
  • Un éclairage avant/arrière et des catadioptres pour les cyclistes
  • Des gilets et des autocollants réfléchissants pour les trottinettes
  • Un casque lumineux ou des accessoires clairs pour compléter la protection.

Ces précautions restent utiles même en journée lorsque la visibilité diminue à cause du brouillard, de la pluie ou de la neige.

À l’occasion de la 19e Journée de la lumière, le 6 novembre, le TCS lance sa campagne Made visible pour rappeler à tous l’importance de voir et être vu.

La police genevoise se dote de trottinettes... non conformes

Le site madevisible.swiss propose des conseils pour s’équiper efficacement et réduire les accidents, particulièrement pendant les mois sombres. (joe/ats)

