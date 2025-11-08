brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Accident

Un homme meurt après un accident de tracteur dans le canton de Vaud

Retiree Juan Ramon Montans gets on a tractor as he works on someone else&#039;s land in General Lavalle, Argentina, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Natacha Pisarenko) Argentina Milei Election
Keystone

Un homme meurt après un accident de tracteur dans le canton de Vaud

La victime a été prise dans le mécanisme de son véhicule. Elle est décédée au CHUV.
08.11.2025, 18:4208.11.2025, 18:42

Un homme de 57 ans est décédé vendredi en fin de matinée lors de travaux agricoles devant son domicile à St-Livres (VD). Une enquête a été ouverte.

C'est vendredi vers 11h00 que la police cantonale vaudoise a été avisée de cet accident dans une exploitation agricole, indique-t-elle samedi dans un communiqué.

Pour des raisons encore à déterminer, la victime, de nationalité suisse, se serait trouvée entre son tracteur et sa remorque.

Vintage
Un voyant pour coincer un incendiaire suisse? La police a tenté

A un moment donné, la manche gauche de sa veste aurait été accrochée par la prise de force reliant les deux véhicules et son bras aurait alors été happé par le mécanisme.

Malgré une intervention rapide des secours, la victime est décédée peu après avoir été héliportée au CHUV. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Pas de trains ce week-end sur ce tronçon romand
«Je vais couper mes arbres!» Une nouvelle loi vaudoise agace
Une nouvelle réglementation du canton de Vaud agace de nombreux propriétaires. Désormais, couper un arbre de plus de 39 centimètres de circonférence est soumis à autorisation. Et cela risque de poser quelques problèmes.
De nombreux propriétaires vaudois sont en pétard, relate 24 Heures. En cause: l'entrée en vigueur en 2023 de la «loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager», c'est-à-dire la «LPrPNP». Selon cette loi, il est désormais impossible pour les Vaudois de faire ce qu'ils veulent dans leur jardin.
L’article