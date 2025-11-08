Keystone

Un homme meurt après un accident de tracteur dans le canton de Vaud

La victime a été prise dans le mécanisme de son véhicule. Elle est décédée au CHUV.

Un homme de 57 ans est décédé vendredi en fin de matinée lors de travaux agricoles devant son domicile à St-Livres (VD). Une enquête a été ouverte.

C'est vendredi vers 11h00 que la police cantonale vaudoise a été avisée de cet accident dans une exploitation agricole, indique-t-elle samedi dans un communiqué.

Pour des raisons encore à déterminer, la victime, de nationalité suisse, se serait trouvée entre son tracteur et sa remorque.

A un moment donné, la manche gauche de sa veste aurait été accrochée par la prise de force reliant les deux véhicules et son bras aurait alors été happé par le mécanisme.

Malgré une intervention rapide des secours, la victime est décédée peu après avoir été héliportée au CHUV. (ats)