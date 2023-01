Le Conseil fédéral dans sa salle. C'est là qu'il traite des grands dossiers de l'Etat. Image: sda

Berset va faire face au reste du Conseil fédéral: voici ce qui l'attend

Ce mercredi, Alain Berset devrait discuter des affaires qui le concernent avec le reste du Conseil fédéral. Les échanges sont confidentiels. Que va-t-il se passer? Un politologue nous donne quelques pistes.

Au lendemain de la décision des commissions de gestion du Parlement d'ouvrir une enquête sur les fuites du Département de l'Intérieur, Alain Berset doit rencontrer ses collègues du Conseil fédéral pour une séance. Va-t-il devoir s'expliquer?

Si de nombreux points sont habituellement à l'ordre du jour, difficile à dire si du temps sera pris pour évoquer les affaires qui touchent Alain Berset. De plus, toutes les discussions ayant lieu au sein de la salle du Conseil fédéral sont confidentielles.

Comment la séance de mercredi va-t-elle se dérouler? «Tout est possible une fois que les portes se sont refermées», explique Pascal Sciarini, professeur en sciences politiques à l'Université de Genève.

Si le Conseil fédéral discute des Covid-leaks, «on peut imaginer que Berset va se récuser et c'est alors Viola Amherd, la vice-présidente du Conseil, qui va mener les discussions». Le politologue précise:

«Ce sont des gens qui se voient chaque semaine depuis des mois ou même des années pour certains. Les échanges sont donc parfois très directs, mais respectent les règles protocolaires et le langage diplomatique» Pasca Sciarini, politologue, Unige

Il n'est pas non plus impossible que le ton monte quelque peu. Pascal Sciarini donne un exemple: «Les archives déclassifiées de l'époque des négociations sur l'Espace économique européen montrent que certaines discussions peuvent devenir très chaudes.»

La collégialité en question

Il n'empêche, si les fuites du département de Berset sont prouvées par l'enquête de la commission de gestion, au-delà de l'aspect pénal, plusieurs lois ou principes constitutionnels auront été transgressés. Parmi eux: la sacro-sainte collégialité.

«Le principe de collégialité a une fonction assez claire: toute décision prise au Conseil fédéral doit être défendue de manière commune par l'ensemble des membres du collège, qu'il s'agisse des médias, du public, ou du Parlement» Pasca Sciarini, politologue, Unige

«Cela suppose une certaine discipline», précise d'ailleurs le professeur de l'Unige. Et la collégialité bafouée volontairement par manœuvre politique peut être punie de manière très sévère au sein de la Berne fédérale: «Il y a certains cas assez célèbres, comme celui de Christoph Blocher au Conseil fédéral, entre 2003 et 2007. Il est soupçonné d'avoir volontairement laissé fuiter de nombreuses informations pour peser sur les discussions. Cela lui a d'ailleurs coûté son poste», explique le politologue.

«L'hypothèse d'utiliser l'opinion publique comme levier via une fuite, mais sans en porter la responsabilité explicite lors des discussions, représenterait aussi un cas de rupture de la collégialité» Pasca Sciarini, politologue, Unige

«Tout cela est évidemment un jeu très dangereux», explique Pascal Sciarini. Car il n'est pas sûr que les fuites fonctionnent comme espéré et cela peut se retourner contre son auteur, si celui-ci est identifié.

«Berset reste très populaire»

Pour autant, le politologue ne pense pas que cette situation s'applique au cas actuel: «Il est indéniable que l'image de Berset a été écornée par les différentes "affaires", mais beaucoup de gens font tout leur possible pour l'écraser.»

«Pourtant, les enquêtes d'opinion montrent que Berset reste très populaire» Pasca Sciarini, politologue, Unige

Le Conseil fédéral sera-t-il toujours aussi uni après la discussion entre Berset et ses pairs? Le professeur donne son analyse: «De manière générale, on ne peut pas dire que le Conseil fédéral actuel soit dysfonctionnel. Il fonctionne bien, et même très bien en comparaison internationale.»