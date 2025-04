Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

Le PLR défend en revanche le paquet d'économies de sa ministre des Finances et exige qu'il soit «intégralement mis en œuvre». La résistance des cantons tombe mal. Irrité, la libérale NZZ commente qu'ils se réduisent à «des lobbyistes». On pourrait en arriver à ce que «le Parlement prenne des mesures radicales en cas de difficultés financières».

La critique est donc sévère: «Les propositions d'économies du Conseil fédéral contournent les objectifs définis en commun par la Confédération et les cantons, mettent en danger la capacité d'innovation de la Suisse, transfèrent les coûts sur les cantons et remettent en question les récentes décisions populaires». En outre, elles affecteraient la péréquation financière nationale.

Les cantons devraient prendre en charge une partie des économies réalisées, dont le poste de loin le plus important du programme d’allégement budgétaire: les contributions fédérales à la garde des enfants, qui s'élèvent à 900 millions de francs. Et ce, malgré l'initiative sur les crèches en suspens au Parlement, déposée par une alliance de centre-gauche. Une réduction de la part cantonale de l'impôt fédéral direct est également à l'ordre du jour.

Le paquet d'économies base sur les propositions de coupes du groupe d'experts dirigé par Serge Gaillard, ancien directeur de l'Administration fédérale des finances et ancien économiste en chef de l'Union syndicale suisse. Dès le départ, ces propositions ont été mal reçues par la gauche et, en partie, par la droite.

Ce bénéfice est dû aux résultats positifs des placements des assurances sociales. Le budget fédéral proprement dit est menacé par de lourds déficits, comme le rappelle sans cesse la ministre des Finances Keller-Sutter, notamment en raison des dépenses supplémentaires pour l'AVS et l'armée. Elle a donc présenté un paquet d'économies l'automne dernier et l'a mis en consultation fin janvier.

Il a été signé par la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le chancelier de la Confédération Viktor Rossi. En clair, il est encore une fois question d'argent . Et pourtant, la Suisse se porte à merveille. Si l’Etat fédéral était une entreprise, il aurait enregistré un bénéfice de 11,3 milliards de francs en 2024, comme le montrent les comptes globaux également publiés mercredi.

En ce moment, les relations entre la Confédération et les cantons sont assez tendues. Raison pour laquelle le Conseil fédéral a décidé de prendre une mesure plutôt inhabituelle. En effet, après sa séance de mercredi, il a publié une lettre adressée à la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), qui se lit à la fois comme une offre de paix et comme un rappel à l’ordre.

L’invention de ce Romand a changé l’histoire

Il y a 150 ans, un ancien vendeur de bougies installé à Vevey invente une gourmandise qui fera la renommée de la Suisse: le chocolat au lait. Retour sur ce pan d'histoire qui n'a rien à envier à Willy Wonka.

Après plusieurs années de travail et des heures de recherches, menées jour et nuit dans un laboratoire veveysan, Daniel Peter trouve enfin le bon mélange de sucre, de lait et de cacao. Nous sommes en 1875 et ce Willy Wonka suisse vient d'inventer le chocolat au lait.