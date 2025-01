Plus de 50% des enfants ont déjà suivi une thérapie à la fin de l'école primaire et plus de 10% sont en proie à la peur de l'école et des examens. Image: KEYSTONE

Pourquoi de plus en plus d'enfants suisses font un burn-out

La pression de la performance dans notre société n'épargne pas les plus petits. Et ce ne sont pas seulement les parents trop ambitieux qui en sont à l'origine. Cela commence dès le jardin d'enfants. Margrit Stamm, spécialiste en sciences de l'éducation, parle d'une tendance dangereuse.

Margrit Stamm / ch media

Les performances élevées sont les jalons de notre culture de la performance. Les enfants et les adolescents qui travaillent dur et obtiennent de bonnes notes ont toutes les chances de réussir leur carrière. Les familles et les écoles qui mettent tout en oeuvre pour que la relève soit compétitive sont sur la bonne voie. Cela sonne bien, mais ce n'est que partiellement vrai.

Bien entendu, il existe des jeunes qui sont très performants parce qu'ils ont une intelligence supérieure à la moyenne et qu'ils sont même sous-exploités. Mais ce n'est pas de ces surdoués dont il est question ici. L'accent est mis sur ceux dont le potentiel est trop sollicité. Ils doivent fournir des prestations qui dépassent leurs capacités. Dans le domaine de la recherche, on les appelle les surdoués.

Margrit Stamm est professeur émérite de psychologie pédagogique et de sciences de l'éducation à l'Université de Fribourg. Image: AZ/zvg

«Toujours plus haut et toujours mieux»

L'accent mis par la politique de l'éducation sur le «toujours plus haut et toujours mieux» occulte le fait qu'une vie axée sur la performance n'est pas bénéfique pour certains adolescents. Il existe un lien, aujourd'hui largement démontré, entre la concentration sur les performances et l'augmentation rapide des thérapies. Mais notre société n'aime pas regarder cette réalité en face. On préfère individualiser les problèmes et en rendre responsables des parents trop ambitieux.

De telles attributions sont trop simples. La cause principale n'est pas en premier lieu les parents ambitieux, mais plutôt la politique éducative. Elle pousse à l'académisation du système éducatif et postule la «parentalité responsable» comme condition de base pour la réussite scolaire des enfants. C'est pourquoi de nombreux pères et mères se sentent obligés d'agir en tant que producteurs de leur progéniture et de la pousser sur la scène des hautes performances.

Leur engagement semble parfois surdimensionné. Cela ne concerne pas seulement la vision tunnel du gymnase, mais aussi les jeunes avec des talents moins prononcés, mais qui ne doivent en aucun cas être affectés à l'école secondaire (secondaire C), tout comme les élèves lents et les hyperactifs qui doivent être normalisés par des thérapies.

La pression de la réussite commence très jeune

Pas toujours, mais souvent, la politique de l'éducation et l'économie font comme si la pression de la performance était un corollaire nécessaire de la société de haute performance.

Le fait de devoir toujours avoir de bonnes notes conduit certains enfants à douter d'eux-mêmes. Image: KEYSTONE

Cette tendance fait croire que dans notre culture de l'optimisation, il suffit de mettre quelques cours de résilience dans le sac à dos des enfants et de les traîner dans des cours de soutien privés jusqu'à ce qu'ils correspondent à nos attentes. Mais il n'y a pas d'injection de développement comme cela est possible avec Ozempic pour perdre du poids. Les enfants ressentent les attentes des adultes et leur déception lorsqu'ils ne les remplissent pas. La pression de la réussite commence souvent dès le jardin d'enfants.

Devoir toujours avoir de bonnes notes conduit certains enfants à douter d'eux-mêmes. Plus de 50% d'entre eux ont déjà suivi une thérapie à la fin de l'école primaire et plus de 10% sont en proie à la peur de l'école et des examens. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent parle même de burn-out des enfants ou de dépressions d'épuisement.

Le doute de soi va de pair avec un manque de confiance en ses propres capacités. La science appelle cela le sentiment d'efficacité personnelle. Les personnes efficaces se considèrent comme capables d'apprendre de nouvelles choses, d'exercer une influence et donc de relever les défis avec succès. Les personnes trop performantes ont souvent un sentiment d'efficacité personnelle faible, car celui-ci est affaibli par le doute. Ils sont convaincus que leurs succès ne sont que le fruit du hasard. C'est pourquoi ils ne les attribuent pas à eux-mêmes, mais à leurs parents, à la chance, au soutien scolaire. Les sur-performants ne sont donc pas orientés vers la réussite, mais vers l'échec.

Il convient de redéfinir ce qu'est une disposition à la performance et une performance favorables. Les enfants ne doivent pas faire preuve de performances élevées en permanence. Mais il ne s'agit pas d'un appel à la médiocrité. Il s'agit plutôt d'un appel à un changement de perspective, à l'abandon de la culture de la surperformance au profit d'enfants plus authentiques.

Les adolescents ont parfois le droit d'être moyens, de faire des erreurs et d'avoir des échecs. «Le coeur des enfants peut vivre et agir, mais il ne doit pas toujours briller.» Dans notre société de haute performance, cette citation de Heinrich Pestalozzi est plus que jamais porteuse d'avenir.

