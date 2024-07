Lors des grands tournois de football, les incidents violents dans l'environnement domestique augmentent. Image: getty/watson/imago

Analyse

Combien de Suissesses se font agresser pendant que la Nati joue?

Cette question provoc' lève le voile sur un phénomène méconnu. Les violences augmentent lors des tournois comme l'Euro de football. Les femmes sont victimes d'agressions également dans les stades. Alors que l'Allemagne mise sur la sensibilisation, la Suisse est dans le flou. Explications.

Hanna Hubacher Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Des projectiles pyrotechniques, des affrontements avec les stadiers ou la police, des bagarres entre supporters ennemis: voilà les images qui circulent dans les médias et en politique lorsqu'il est question de problèmes de violence lors d'événements footballistiques. En revanche, on parle rarement d'une forme spécifique de violence pendant ou en marge de ces grands événements: la violence spécifique envers les femmes.

Des études menées en Angleterre ont montré que les grands tournois de football ont fait augmenter les cas de violence domestique signalés dans le passé.

La semaine dernière, en parallèle de l'Euro, ONU Femmes Allemagne a attiré l'attention sur le danger de la violence entre partenaires lors des tournois de football et a exigé des mesures politiques.

«Nous voulons rendre visible la violence à l'égard des femmes et des filles en dehors de la pelouse, de l'écran et des projections publiques» Elke Ferner, présidente d'ONU Femmes Allemagne

Mais pourquoi la violence envers les femmes augmente-t-elle pendant les grands tournois?

Centres d'accueil pour les victimes de violence domestique

Les personnes concernées peuvent s'adresser aux

En cas d'infraction à l'étranger, les ressortissants suisses peuvent contacter la Helpline du DFAE: +41 800 24 7 365. Par violence domestique, on entend la violence physique, psychique ou sexuelle au sein d'une famille ou dans une relation de couple actuelle ou passée.Les personnes concernées peuvent s'adresser aux services cantonaux d'aide aux victimes En cas d'infraction à l'étranger, les ressortissants suisses peuvent contacter la Helpline du DFAE: +41 800 24 7 365.

Des connaissances acquises en Angleterre

Une étude britannique publiée en février a analysé l'impact de l'alcool et des émotions sur la dynamique de la violence domestique pendant et après les matches de football. Pour cette étude, les données d'appels téléphoniques effectués le jour de grands matchs de football dans la région de Manchester ont été analysées sur une période de huit ans.

Pendant le match, la violence diminue pendant environ deux heures, mais après le match, les incidents violents augmentent, selon le modèle observé dans la dynamique de la violence. Le pic est atteint environ dix heures après le match, où l'augmentation est de 10% par rapport à la moyenne.

L'effet a pu être démontré pour les matchs de football qui avaient lieu l'après-midi et était presque exclusivement déclenché par des hommes qui avaient consommé de l'alcool. Aucune augmentation significative des actes de violence n'a été observée lors des matchs disputés en soirée.

Consommation d'alcool et événements liés au football - une étude établit un lien avec la violence domestique. Image: iStockphoto

L'étude explique l'augmentation de la violence lors des matchs de football principalement par l'augmentation de la consommation d'alcool. Les émotions suscitées par le match n'entraîneraient certes pas directement une hausse de la violence, mais elles inciteraient à consommer davantage d'alcool, ce qui aurait une influence sur la propension à la violence.

Les auteurs de l'étude concluent que la violence après les matchs de football ne survient pas sans raison et qu'elle n'est pas exclusivement imputable au football ou à l'alcool. D'autres études avaient déjà observé que les événements sportifs tels que les grands tournois de football entraînent des pics dans les cas de violence domestique déclarés.

Une autre étude britannique a examiné l'impact de l'issue du match sur les incidents de violence. Il s'est avéré que la probabilité de subir des violences domestiques pendant l'Euro ou la Coupe du monde augmentait de 26% lorsque l'Angleterre gagnait ou faisait match nul, et de 38% lorsque l'équipe nationale perdait.

L'ASF ne voit pas la nécessité d'agir

Alors qu'il existe au Royaume-Uni des études sur la violence domestique pendant les grands tournois de football et qu'en Allemagne, une enquête de la télévision publique a recueilli pour la première fois des chiffres sur les agressions sexuelles dans les stades, on continue à y aller à tâtons en Suisse.

Ainsi, l'Office fédéral de la police (Fedpol) n'a pas connaissance d'une enquête qui aborderait le thème de la violence domestique dans le contexte des matchs de football, cela relève de la compétence des cantons, a déclaré Fedpol à watson.

L'Association suisse de football (ASF) ne voit pas la nécessité de prendre des mesures préventives dans le domaine de la violence domestique. Elle connaît l'existence de l'étude britannique qui met en relation les matchs de football avec une augmentation de la violence domestique. Un porte-parole de l'ASF a toutefois déclaré à watson que le lien de causalité entre les matchs de football et la violence était «douteux».

En l'absence de chiffres, l'ASF ne voit pas la nécessité de mener des campagnes ciblées. Le porte-parole espère, toutefois, que les campagnes de prévention de l'alcoolisme menées par l'association auront indirectement un effet de réduction de la violence spécifique envers les femmes.

Des statistiques sur la pyrotechnie , mais pas les agressions sexuelles

Les agressions contre les femmes ne se produisent pas seulement dans l'environnement domestique, mais aussi dans les stades eux-mêmes. Une récente enquête menée par ARD Vollbild laisse entrevoir l'ampleur du problème.

Commentaires désobligeants, attouchements, urine: voilà quelques exemples décrits par les personnes concernées dans le documentaire. L'enquête montre également que les études sur la violence sexualisée dans les stades de football font encore largement défaut.

Faute de statistiques, l'équipe de Vollbild a donc lancé elle-même une enquête dans les milieux des supporters de football à l'échelle de l'Allemagne, à laquelle ont participé plus de 2500 personnes, dont près de la moitié de femmes. Résultat de ce sondage: près d'une femme sur quatre a indiqué avoir subi au moins une fois une agression sexuelle dans un stade. Chez les hommes, ce chiffre était de 1%.

En Suisse non plus, l'ampleur des agressions sexuelles dans les stades de football ne fait pas l'objet de statistiques. Une porte-parole de Fedpol répond à la question de watson:

«Nous n'avons pas de telles statistiques» Un porte-parole de Fedpol

Fedpol participe au système d'information «Hoogan», qui répertorie les incidents violents dans les stades en Suisse et à l'étranger ainsi que les mesures prises pour y remédier. Alors que chaque torche pyrotechnique allumée y est répertoriée, on y cherche en vain la catégorie des agressions sexuelles. En clair, on ignore combien de Suissesses se font agresser.

A la question de savoir pourquoi cela n'est pas enregistré, Fedpol renvoie au Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives. Il y est défini ce qui est considéré comme un comportement violent – une mention explicite de la violence sexualisée n'y figure pas.

Le siège de l'Association suisse de football (ASF) à Muri près de Berne. Image: KEYSTONE

Pas de chiffres , pas de problème ?

L'Association suisse de football (ASF) n'est pas non plus au courant d'incidents dans les stades lors des matchs de l'équipe nationale: «Nous n'avons pas d'enquêtes ni de cas en Suisse qui suggèrent que les agressions dans les stades sont fréquentes», déclare le porte-parole de l'ASF à watson.

«Tant que nous n'avons pas d'indications que c'est un problème en Suisse, nous ne voyons pas non plus la nécessité d'agir» Un porte-parole de l'ASF

La référence à l'absence de chiffres sur la violence sexospécifique pendant ou en marge des matchs de football constitue le fil rouge de la recherche pour cet article.

On pourrait l'interpréter comme l'ASF: si aucune accumulation de cas n'est connue, il n'est pas nécessaire d'agir.

Mais si l'on regarde les chiffres relatifs à l'étendue de la violence sexualisée en Suisse, on peut douter de cette représentation: près de deux tiers des femmes de plus de 16 ans en Suisse ont déjà été victimes de harcèlement sexuel, la plupart dans l'espace public. Seule une fraction d'entre elles l'a dénoncé. Selon l'étude de l'institut de recherche gfs.Bern, trois femmes sur quatre souhaiteraient en outre davantage de mesures dans la lutte contre la violence sexualisée.

Pour les incidents qui se produisent au sein des clubs de sport, la fondation Swiss Sports Integrity est à disposition en tant que point de contact, a déclaré le porte-parole de l'ASF à watson. Si des supporters souhaitent dénoncer des agressions, cela relève de la compétence des autorités.

«Nous intervenons lorsque le jeu est affecté» Un porte-parole de l'ASF

Les concepts de protection et la sensibilisation sont déjà utilisés en Allemagne

L'ASF ne se montre, toutefois, pas hostile à l'élaboration de mesures de protection à l'avenir, explique un porte-parole à watson:

«S'il y avait des chiffres avérés sur une accumulation de cas en Suisse, nous prendrions évidemment des mesures» Un porte-parole de l'ASF

De récentes tentatives en Allemagne montrent à quoi pourraient ressembler de telles mesures.

En 2018, le viol présumé d'une jeune femme de 19 ans dans un train spécial de supporters de Mönchengladbach avait ému le milieu du football. Plusieurs clubs allemands avaient alors élaboré des concepts de protection. A l'initiative des supporters, le «Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt» (réseau contre le sexisme et la violence sexuelle) a en outre élaboré un guide d'action pour la protection des personnes concernées.

Lors de cet Euro en Allemagne, un système de signalement numérique est, en outre, utilisé, dans lequel toute forme de harcèlement peut être directement enregistrée. Dans les stades eux-mêmes, des équipes de sensibilisation sont présentes et peuvent être contactées en cas d'urgence.

En 2023, près de 40% des fans de football en Allemagne étaient des femmes. Image: AP

Cela tiendrait du miracle s'il n'y avait pas d'agressions sexuelles dans les stades de football suisses. Mais le fait qu'il n'y ait pas de centre d'accueil et de signalement pour les abus sexuels rend difficile une représentation réaliste de la situation. Impossible donc de savoir combien de femmes se font agresser pendant les matchs de la Nati, mais il y en a.

Un regard sur l'Allemagne et le Royaume-Uni montre plutôt quelles formes de violence se révèlent lorsqu'on y regarde de près dans le stade et en dehors – et qu'on écoute les personnes concernées.