«Ne le coupez pas!» Ce ver invasif met une ville suisse en état d'alerte

«Si on coupe un ver, on en obtient deux nouveaux»

Il est donc très important de détruire l'intrus visqueux lorsqu'on le voit. Récemment, le ver a été aperçu dans un «un compost de quartier dans lequel le ver a probablement été introduit par inattention», selon Walter Egger. Le ver ne se propage pas par les aliments, mais par les plantes. Désormais, plus aucun compost ne doit être transporté depuis cette zone, et le humus restant sera détruit dans un incinérateur.

De plus, selon lui, le ver n'a pas d'ennemis naturels et peut donc se propager librement.

Le ver plat est de couleur sombre, il a deux bandes claires sur le dos et peut mesurer jusqu'à 20 centimètres de long. Walter Egger, le responsable du service des espaces verts de la ville d'Olten (SO), connaît bien ce parasite et explique pourquoi il faut absolument l'éradiquer.

Il va y avoir du changement chez Migrolino et Coop Pronto

Chez Migrolino, on peut déjà payer son essence grâce à des caisses en libre-service et cela devrait prochainement être le cas aussi dans les stations Coop Pronto.

Le slogan «Do it yourself» se vérifie de plus en plus aux caisses des grandes enseignes suisses. Migros et Coop laissent toujours davantage leurs clients scanner et payer eux-mêmes les marchandises – en dépit des problèmes de vol et de la critique des syndicats.