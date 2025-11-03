bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Une boîte pour animaux abandonnés en Suisse

Cette boîte accueille les animaux dont on ne veut plus

Une première boîte pour petits animaux domestiques abandonnés a été inaugurée près de Thoune (BE). Mais il ne s'agit pas d'un passe-droit pour l'irresponsabilité, souligne la fondation à l'origine du projet.
03.11.2025, 10:3703.11.2025, 10:37

La première boîte en Suisse destinée à accueillir les petits animaux domestiques dont les propriétaires ne veulent plus a été inaugurée samedi à Hilterfingen, près de Thoune (BE). La fondation Tierklappe souhaite ainsi empêcher l'abandon de lapins, cochons d'Inde et autres rongeurs.

Boîte pour petits animaux domestiques abandonnés en Suisse
Image: Tierklappe

Selon la fondation, il s'agit là d'un projet pionnier qui permet de déposer, anonymement, des animaux en cas d'urgence. La cage construite en bois et située à la lisière de forêt est équipée d'une caméra, d'un ventilateur et d'un panneau solaire.

Pas un passe-droit pour l'irresponsabilité

Après avoir été déposé, l'animal est examiné, soigné et proposé à l'adoption au bout de deux mois. La présidente de cette fondation financée exclusivement par des dons explique lundi dans les journaux du groupe Tamedia que le projet ne doit pas seulement offrir un refuge aux animaux, mais aussi permettre de mener des actions de prévention et de sensibilisation.

Voici l'animal le plus abandonné en Suisse

Sur son site Internet, la fondation souligne que cette boîte pour animaux n'est pas un passe-droit pour l'irresponsabilité, mais une représente une alternative à l'indifférence. Elle estime que pour de nombreux animaux, ce projet représente une issue salvatrice. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
7
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
7
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
7
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
7
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Thèmes
Il neige en Afrique du Sud et les animaux n'y croient pas leurs yeux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
L’Uni de Genève prépare un partenariat avec une université palestinienne
L'Uni de Genève est en discussion depuis le mois de mai avec l'Université palestinienne Al-Quds de Jérusalem, en vue d'une collaboration portant sur la recherche dans le domaine de la santé, a appris watson.
L’Université de Genève (Unige) travaille à l’élaboration d’un partenariat avec l’Université palestinienne Al-Quds, située à Jérusalem (Al-Quds est le nom arabe de Jérusalem), a appris watson. «Des discussions avec l’Université Al-Quds sont effectivement en cours mais ne se sont pas, à ce jour, concrétisées dans un Memorandum of Understanding (MoU)», indique, vendredi, le vice-recteur Stéphane Berthet, chargé des Relations internationales et interinstitutionnelles de l’Unige.
L’article