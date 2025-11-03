Cette boîte accueille les animaux dont on ne veut plus

Une première boîte pour petits animaux domestiques abandonnés a été inaugurée près de Thoune (BE). Mais il ne s'agit pas d'un passe-droit pour l'irresponsabilité, souligne la fondation à l'origine du projet.

La première boîte en Suisse destinée à accueillir les petits animaux domestiques dont les propriétaires ne veulent plus a été inaugurée samedi à Hilterfingen, près de Thoune (BE). La fondation Tierklappe souhaite ainsi empêcher l'abandon de lapins, cochons d'Inde et autres rongeurs.

Image: Tierklappe

Selon la fondation, il s'agit là d'un projet pionnier qui permet de déposer, anonymement, des animaux en cas d'urgence. La cage construite en bois et située à la lisière de forêt est équipée d'une caméra, d'un ventilateur et d'un panneau solaire.

Pas un passe-droit pour l'irresponsabilité

Après avoir été déposé, l'animal est examiné, soigné et proposé à l'adoption au bout de deux mois. La présidente de cette fondation financée exclusivement par des dons explique lundi dans les journaux du groupe Tamedia que le projet ne doit pas seulement offrir un refuge aux animaux, mais aussi permettre de mener des actions de prévention et de sensibilisation.

Sur son site Internet, la fondation souligne que cette boîte pour animaux n'est pas un passe-droit pour l'irresponsabilité, mais une représente une alternative à l'indifférence. Elle estime que pour de nombreux animaux, ce projet représente une issue salvatrice. (jzs/ats)