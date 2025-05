Tous les transports d'animaux vivants doivent à l'avenir être autorisés le dimanche et la nuit en Suisse. Image: Shutterstock

Du nouveau dans le transport d'animaux en Suisse

Pour des raisons de bien-être animal, les animaux pourront être transportés le dimanche et la nuit. Le Conseil fédéral a ouvert une consultation en ce sens.

Tous les transports d'animaux vivants doivent à l'avenir être autorisés le dimanche et la nuit en Suisse. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi une consultation à ce sujet pour des raisons de bien-être animal.

Actuellement, les animaux vivants, à l'exception des chevaux de sport et des animaux d'abattage, ne sont pas autorisés à être transportés la nuit et le dimanche. L'augmentation du nombre de jours de canicule en été fait toutefois souffrir inutilement ces animaux, ce qu'interdit la loi sur la protection des animaux.

Ces derniers temps, des voix critiques se sont élevées en lien avec le bien-être animal, au vu de certains transports routiers effectués durant la journée. Des autorités, des associations et des entreprises ont exigé des changements, rappelle le Conseil fédéral dans la consultation de révision d'ordonnance, prévue jusqu'au 12 septembre.

Ce dernier veut donc compléter certains points de la liste des exceptions à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit. Désormais, tous les transports d'animaux vivants doivent être possibles également la nuit et le dimanche.

Aussi pour les denrées périssables

De même, le gouvernement propose d'élargir les dérogations de transport dominical et nocturne pour les denrées périssables, actuellement prévues uniquement pour les fleurs coupées et les denrées alimentaires dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum.

La dérogation actuelle n'inclut pas certaines autres marchandises qui présentent un délai de péremption comparable, telles que les déchets de viande et le marc utilisés dans la production d'aliments pour animaux.

La révision contient encore des mesures visant à promouvoir des technologies respectueuses de l'environnement. Les véhicules qui en sont dotés sont souvent plus longs et plus lourds que les véhicules conventionnels, à cause de leurs batteries ou de leur cabine aérodynamique. Des exceptions à la longueur et aux poids maximaux seront donc introduites pour ces véhicules. (jzs/ats)