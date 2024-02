C'est le montant de la cagnotte du prochain tirage du Loto qui aura lieu samedi prochain. Image: screenshot swisslos.ch

Jackpot record au Swiss Lotto: voici les numéros à jouer pour gagner

Le jackpot du Swiss Lotto ne cesse de grossir: une fois de plus, personne n'a deviné tous les bons numéros lors du tirage de mercredi. Avec 45,3 millions de francs, il s'agit du deuxième plus gros gain depuis 1970.

7, 10, 19, 30, 32, 37 et le numéro chance le 4: tels auraient été les numéros qui auraient permis de remporter le jackpot au 47e tour du loto suisse, comme l'a annoncé Swisslos mercredi soir. Mais personne n'a empoché le gros lot.

L'embarras du choix: il faut choisir six numéros plus un numéro chance. Image: www.imago-images.de

Une personne est tout de même devenue millionnaire mercredi, avec six bons numéros. Avec cinq bons numéros et le numéro chance, 19 personnes ont empoché environ 8000 francs.

Ruée sur les points de vente

L'importance de la somme gagnée et le fait que le jackpot n'ait jamais été aussi élevé l'an dernier ont provoqué une ruée vers les points de vente ces derniers jours, a indiqué Swisslos. Des centaines de milliers de personnes avaient tenté leur chance, soit plus d'un quart de plus qu'en temps normal.

Le plus gros gain de loto versé à ce jour est de 48 598 077 francs. Il a été obtenu en 2014 avec les numéros 3, 4, 7, 21, 22, 23 et le numéro chance: 2. Le jackpot le plus élevé jamais atteint au Swiss Lotto est, cependant, encore loin: en décembre 2016, 70 millions de francs s'étaient accumulés.

Plus de chance au Swiss Lotto

Contrairement au jeu Euro Millions, le Swiss Lotto n'impose pas de limite au jackpot. Toutefois, le jeu suisse n'est pas non plus conçu pour offrir des gains aussi importants que le jeu européen. En revanche, les chances de gagner sont plus élevées au Swiss Lotto. Elle est de 1 sur 31 millions, alors qu'à l'Euro Millions, elle est de 1 sur 136 millions. En comparaison, selon le «Lightning Strike Victim Data», la chance d'être frappé par la foudre est d'environ 1 sur 1 million...

D'après Swisslos, 1073 personnes sont devenues millionnaires au cours de son histoire, dont 868 au loto. Cette année, il y a déjà eu trois millionnaires au loto.

Quel numéro jouer?

Mais quels numéros faut-il cocher sur le billet de loterie? C'est bien sûr à chacun de décider. Mais il y en a effectivement certains qui sont tirés plus souvent que d'autres. Depuis le début de la collecte des données, en avril 1979, le 36 a été le numéro gagnant le plus fréquent. Il a été tiré 567 fois. De l'autre côté du spectre, le 41 n'a été tiré que 464 fois. Parmi les numéros porte-bonheur, le 4 est le numéro préféré de la fée de la chance.

Mais peut-être qu'une toute autre tactique peut mener au succès: par exemple, miser sur les numéros qui n'ont pas été tirés depuis longtemps. Il pourrait alors être intéressant de cocher le 29 et le 18. Ces deux-là attendent depuis 39, respectivement 35 tirages, de figurer à nouveau parmi les numéros gagnants. Parmi les numéros chance, le 2 est celui qui n'a pas été tiré depuis le plus longtemps.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)