La hausse des prix des voyages enregistrée l'été passé n'a pas refréné l'envie de voyager des Suisses.

Les prix des voyages vont-ils augmenter? Ce spécialiste a fait ses prévisions

En 2024, les Suisses ne devraient pas avoir à payer plus cher pour voyager. C'est ce qu'avance le voyagiste TUI, après avoir constaté une hausse l'été dernier. Les croisières sont à nouveau plébiscitées.

Le voyagiste TUI ne s'attend pas à de nouvelles augmentations des tarifs dans le segment des voyages. Cette perspective devrait soutenir la demande, qui bénéficie encore d'effets de rattrapage et du franc fort, permettant aux Suisses d'augmenter leur budget pour les voyages.

«Les prix ont déjà augmenté et pour les prochains mois, nous tablons sur des prix constants» Philipp von Czapiewski, directeur général de TUI Suisse.

La hausse des prix des voyages enregistrée l'été passé n'a pas refréné l'envie de voyager des Suisses, qui se sont montrés plus généreux dans les budgets alloués aux vacances. «Les Suisses s'offrent des séjours pour un prix en moyenne 10 à 20% supérieur en comparaison avec la période avant la pandémie», indique von Czapiewski.

Cette hausse du budget a permis aux clients de TUI Suisse de choisir des catégories d'hôtels ou de chambres plus chères ou de rallonger la durée de leur séjour.

«Nous avons enregistré une demande solide au cours de l'exercice annuel 2022/23 et l'optimisme est au rendez-vous pour la suite» Philipp von Czapiewski, directeur général de TUI Suisse.

Les croisières à nouveau recherchées

Actuellement, le niveau des réservations pour l'hiver est supérieur à celui enregistré à la même période l'année précédente. L'offre, y compris les capacités aériennes en vol direct, pour les voyages en Thaïlande a augmenté, le pays s'inscrivant en tête de liste des destinations lointaines les plus demandées cet hiver, devant les Maldives et les Emirats Arabes Unis. En court et moyen-courrier, les Îles Canaries arrivent en tête, suivies par l'Egypte, en dépit de la situation au Proche-Orient, le Cap-Vert et le Maroc.

La propension à dépenser plus pour s'offrir des vacances plus qualitatives ou plus longues s'est répercutée sur le segment luxe de l'opérateur.

«Notre tour-opérateur haut de gamme Airtour a enregistré une forte croissance et nous pensons que le potentiel est en propension plus important sur ce segment à l'avenir.» Philipp von Czapiewski, directeur général de TUI Suisse.

De nouveaux services, comme la prise en charge des bagages à domicile, devraient enrichir les produits premium.

Un autre segment a repris des couleurs: celui des croisières, un des seuls à ne pas encore avoir retrouvé les niveaux de 2019. «Nous voyons la demande rebondir, certaines croisières opérées par TUI sont déjà pleines. Nous allons augmenter les capacités sur ce segment en conséquence, avec la mise en service de trois nouveaux bateaux». (sda/awp/ats)