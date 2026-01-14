Voici combien pourrait mettre le Conseil fédéral pour les JO d'hiver 2038

assez ensoleillé
Combien veut mettre le Conseil fédéral pour les JO d'hiver 2038

Le Conseil fédéral soutient la candidature suisse aux Jeux olympiques d’hiver 2038, un projet décentralisé, sans nouvelles constructions, avec une aide fédérale maximale de 200 millions.
14.01.2026, 11:1114.01.2026, 11:11

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2038. Il a mis en consultation mercredi un projet prévoyant une aide financière fédérale de 200 millions de francs maximum.

Aux yeux du gouvernement, un tel événement international offre de grandes opportunités. Et de citer notamment le développement du sport, les innovations techniques, la promotion de la cohésion sociale, la création de valeurs pour le tourisme à long terme et l'image positive de la Suisse.

La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO

La Suisse devrait devenir le premier «pays hôte» de l'histoire du mouvement olympique. Les Jeux se dérouleront de manière décentralisée, dans les quatre régions linguistiques. Aucune nouvelle construction ne sera réalisée. Si le dossier helvétique répond aux exigences du CIO, la Suisse se verra attribuer l'organisation des Jeux. (jah/ats)

