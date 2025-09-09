assez ensoleillé18°
La Suisse lance une nouvelle pièce en hommage à l'aviation

La pièce de 20 francs Pionniers de l’aviation suisse.
La nouvelle pièce de 20 francs.Image: swissmint

Swissmint mettra prochainement en vente une nouvelle pièce commémorative, la première d’une série en trois volets. Le thème choisi? L’aviation suisse.
09.09.2025, 18:0909.09.2025, 18:10
Dès le 18 septembre, une série en trois volets sera révélée par Swissmint, l'entité chargée de frapper les monnaies de la Suisse. Une nouvelle pièce commémorative verra le jour avec pour thématique l'aviation helvétique. «La série débute avec la pièce de 20 francs Pionniers de l’aviation suisse, qui raconte les premiers pas de la conquête du ciel grâce aux montgolfières», explique Swissmint.

Et voici à quoi la pièce ressemble:

La pièce de 20 francs Pionniers de l’aviation suisse.Image: Swissmint

Quelles sont ces caractéristiques?

  • Valeur faciale: 20 francs
  • Alliage: argent 999
  • Diamètre: 33 millimètres
  • Poids: 20 grammes
Quel tirage?

  • Non circulée: 7500 exemplaires
  • Version «preuve numismatique» (poli miroir): 3500 exemplaires

Quel est son prix?

  • Non circulée: 25 francs
  • Version polie miroir: 79 francs

Cette nouvelle pièce en argent est incluse dans l’abonnement Swissmint. La vente en ligne débute le 18 septembre à partir de 8 heures sur la boutique en ligne de l’institution. (ome)

