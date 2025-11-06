Swisscom a depuis corrigé son erreur (image d'illustration). Image: watson

Quand Swisscom propose de la «pédopornographie»

Des utilisateurs de Swisscom TV sont tombés sur une suggestion pour le moins surprenante en cherchant du contenu pour enfants sur la plateforme.

L'automatisation peut parfois jouer des tours. Swisscom vient d'en faire l'amère expérience. Comme le rapporte 20 minutes ce jeudi, le géant de la téléphonie a récemment présenté ses excuses à certains utilisateurs alémaniques de Swisscom TV.

En tapant «Kinder» (enfants) dans leur barre de recherche, ces derniers se sont en effet vu proposer «Kinderpornografie» (pédopornographie).

Une situation «inadmissible»

Ce résultat n'était «évidemment pas intentionnel», assure une porte-parole de Swisscom à 20 minutes. Celle-ci explique que le processus de recherche sur la plateforme est automatiquement alimenté en puisant dans la base de données en accès libre Wikidata.

Passant au travers des différents filtres de sécurité, le terme «Kinderpornografie» s'est donc involontairement retrouvé dans les suggestions des utilisateurs de Swisscom TV. Une erreur qui a depuis été corrigée, relate 20 minutes.

Dénonçant une situation «inadmissible», une lectrice du journal gratuit précise toutefois que cliquer sur le terme proscrit ne faisait pas pour autant apparaître de contenu «explicite», mais plutôt des «docu-fictions allemandes». (jzs)