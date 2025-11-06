assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
swisscom ag

Quand Swisscom propose de la «pédopornographie»

Swisscom met à jour sa blue TV.
Swisscom a depuis corrigé son erreur (image d'illustration).Image: watson

Quand Swisscom propose de la «pédopornographie»

Des utilisateurs de Swisscom TV sont tombés sur une suggestion pour le moins surprenante en cherchant du contenu pour enfants sur la plateforme.
06.11.2025, 14:5506.11.2025, 14:55

L'automatisation peut parfois jouer des tours. Swisscom vient d'en faire l'amère expérience. Comme le rapporte 20 minutes ce jeudi, le géant de la téléphonie a récemment présenté ses excuses à certains utilisateurs alémaniques de Swisscom TV.

En tapant «Kinder» (enfants) dans leur barre de recherche, ces derniers se sont en effet vu proposer «Kinderpornografie» (pédopornographie).

Une situation «inadmissible»

Ce résultat n'était «évidemment pas intentionnel», assure une porte-parole de Swisscom à 20 minutes. Celle-ci explique que le processus de recherche sur la plateforme est automatiquement alimenté en puisant dans la base de données en accès libre Wikidata.

Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom

Passant au travers des différents filtres de sécurité, le terme «Kinderpornografie» s'est donc involontairement retrouvé dans les suggestions des utilisateurs de Swisscom TV. Une erreur qui a depuis été corrigée, relate 20 minutes.

Dénonçant une situation «inadmissible», une lectrice du journal gratuit précise toutefois que cliquer sur le terme proscrit ne faisait pas pour autant apparaître de contenu «explicite», mais plutôt des «docu-fictions allemandes». (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
23 photos prises au parfait moment😅
1 / 25
23 photos prises au parfait moment😅
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
C'est quoi ce gadget qui veut remplacer nos smartphones?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
3
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
On sait quand on votera sur «200 francs, ça suffit!» et l'argent liquide
Les Suisses voteront le 8 mars 2026 sur l’argent liquide, la SSR, un fonds climat, ainsi que sur le référendum contre l’imposition individuelle.
Les citoyennes et citoyens suisses se prononceront sur quatre objets le 8 mars 2026:
L’article