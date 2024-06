La rue du Rhône, à Genève, est la deuxième rue commerçante la plus chère de Suisse. Image: KEYSTONE

Voici les rues commerçantes les plus chères de Suisse

Le loyer pour un magasin dans une rue commerçante peut atteindre les 11 000 francs par mètre carré en Suisse. Si de grandes différences subsistent d'une ville à l'autre, un élément reste constant: l'omniprésence des chaînes.

Chaque ville en a au moins une: ces rues où s'agglutinent magasins, boutiques de luxe et grosses chaînes internationales. Des endroits marqués par le passage incessant des piétons, ainsi que par le prix (très) élevé des loyers. Un rapport de l'agence immobilière CBRE, relatif à mars 2024, permet de se faire une idée plus précise à ce sujet.

La rue commerçante la plus chère de Suisse est également la plus célèbre: la Bahnhofstrasse de Zurich, qui s'étire sur environ un kilomètre depuis la gare Centrale. Les locataires doivent débourser jusqu'à 11 000 francs par mètre carré et par an pour un magasin de 100 mètres carrés situé au rez-de-chaussée.

La rue du Rhône, à Genève, occupe la deuxième position du classement, composé d'une vingtaine de rues commerçantes reparties dans huit villes helvétiques. Dans cette rue située au cœur de la cité de Calvin, le loyer peut atteindre 6500 francs par mètre carré.

Quatre autres rues genevoises se trouvent dans le top dix: il s'agit de la rue du Marché (4500 francs), de la rue de la Croix d'Or (4000) et de la rue de la Confédération (3000). A l'exception de la Schwanenplatz et de la Grendelstrasse adjacente, situées à Lucerne et occupant la deuxième marche du podium, Genève et Zurich affichent les prix les plus élevés.

«Zurich et Genève se sont encore distinguées ces dernières années par des prix de location plus élevés pour les espaces commerciaux que dans d'autres villes», indique CBRE.

«Alors que les loyers augmentent dans ces deux villes, ils stagnent ou baissent dans les autres» CBRE

La Freiestrasse, à Bâle, en est un exemple. Les loyers se situent actuellement autour des 2800 francs dans cette rue, contre 3500 en 2018. Même scénario dans de nombreuses rues lucernoises, qui sont devenues moins chères ces dernières années. En cause: l'impact de la pandémie, qui a privé Lucerne de nombreux touristes asiatiques; mais aussi des travaux, qui perturbent la rue commerçante de la ville rhénane.

L'omniprésence des chaînes

Au vu de ces prix, il n'est peut-être pas surprenant de constater que la plupart des magasins situés dans ces rues appartiennent à des chaînes. C'est le cas pour 83% des enseignes présentes dans la rue du Rhône à Genève, où on retrouve notamment des boutiques Zara, Chanel, Montblanc ou Cartier.

Le pourcentage de chaînes atteint 85% dans la rue de Bourg, à Lausanne, 91% dans la Bahnhofstrasse de Zurich, et même 100% dans la rue du Marché.

Parfois, les magasins appartiennent à des fournisseurs actifs à l'échelle internationale, souvent oeuvrant dans le domaine du luxe. Plus de sept boutiques sur dix appartiennent à cette catégorie dans la rue du Rhône, huit sur dix dans la rue de la Croix d'Or.

Il est finalement intéressant de remarquer que, malgré les prix des loyers, la plupart des rues commerçantes sont complètes. La Bahnhofstrasse, la rue de Bourg ou encore la rue du Marché affichent des taux d'inoccupation de 0,0%. (asi)