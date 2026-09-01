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Fusillade d'Aarau: il était à côté de la victime et raconte l'horreur

Lors de la fusillade, Valentin Vernier se trouvait à quelques mètres seulement de Maria S., qui allait devenir la victime.
Lors de la fusillade mortelle d'Aarau, Valentin Vernier se trouvait à quelques mètres seulement de M.S.Image: Capture d'écran: Tele M1

«Elle criait encore»: il était à côté de la victime lors de la fusillade

Valentin Vernier avait fait la connaissance de M.S., 22 ans, quelques heures à peine avant la fusillade. Lorsque les coups de feu ont retenti à Aarau, il se trouvait à quelques mètres d'elle. Il raconte.
01.09.2026, 09:2901.09.2026, 09:29
Julia Karolak / ch media

Ce fut une rencontre fortuite, quelques heures à peine avant les coups de feu mortels. Samedi, Valentin Vernier, 23 ans, se trouvait avec des collègues à la rave d'Aarau lorsqu'il a fait la connaissance de M.S., une Italienne de 22 ans.

Les deux jeunes gens ont engagé la conversation et se sont bien entendus. «C'était cool avec elle. On arrivait bien à discuter», raconte à Tele M1 Valentin, qui est né à Aarau. Plus tard, ils ont dansé ensemble et beaucoup ri. Puis les coups de feu ont retenti.

Valentin Vernier se trouvait alors à quelques mètres seulement de M.S. Il a d'abord pris la fuite. En se retournant, il a vu la jeune femme de 22 ans gisant au sol, grièvement blessée. Il l'aurait encore entendue et se souvient:

«Quand je l'ai vue, elle était encore en vie. Elle criait encore»

Il avait toutefois déjà eu, à ce moment-là, le sentiment que son état était très grave.

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Le souvenir d'une jeune femme enjouée

M.S. n'était arrivée en Suisse que quelques mois auparavant et vivait dans la commune argovienne d'Oftringen (sud-ouest d'Aarau). Plusieurs anciens voisins racontent à Tele M1 avoir connu la jeune femme de vue. Elle aurait été très gentille et toujours enjouée.

La jeune femme de 22 ans aurait récemment déménagé de son appartement. Les voisins ignoraient où.

Maria S., une Italienne de 22 ans, a été mortellement blessée lors de la fusillade d&#039;Aarau.
M.S., une Italienne de 22 ans, a été mortellement blessée lors de la fusillade d'Aarau.Image: Capture d'écran: Tele M1

Des images qui tournent en boucle

Bien qu'il n'ait connu M.S. que quelques heures, Valentin Vernier reste profondément marqué par ce qu'il a vécu. Les images de cette nuit-là ne le quittent pas:

«Je repense encore chaque jour, à chaque instant, à tout ce scénario, à ce qui s'est passé. On est quand même un peu perturbé.»
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Il essaierait de ne pas trop y penser. «Mais ça m'arrive quand même encore bien trop souvent», admet-il. En même temps, la vie doit continuer, dit-il.

L'auteur présumé de la fusillade, un homme de 43 ans, a entre-temps été arrêté. Les raisons pour lesquelles M.S. a dû mourir cette nuit-là et ce qui a précédé les faits restent l'objet de l'enquête. (trad. ysc)

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