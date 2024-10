Faut-il s'alarmer de la sécurité dans les crèches? «Elle est fragile»

Les cas de protection de l'enfant et de l'adulte ont augmenté en 2023

«Il faut savoir rebondir sur les événements et se poser la question: que fait-on?», ajoute-t-il. Car si le drame de Zurich risque d'entraîner une vigilance accrue temporairement, Patrick Carruzzo craint que le temps ne fasse oublier l'accident. Il rappelle que des alarmes anti-agression (un système de montre, par exemple) peuvent être mise en place sans que les coûts soient exorbitants.

«On sait que le risque existe. Il y a 30 ans, lorsque ma fille était à la crèche, la sécurité me faisait peur. Aujourd’hui, ça reste encore fragile»

«Dans les crèches, on constate beaucoup de problèmes de sécurité à différents niveaux»

Patrick Carruzzo, spécialiste et fondateur de l'Académie Suisse de sécurité, convient qu'il est facile de jeter la pierre après qu'un drame se soit produit. Si l'accident à Zurich s'est déroulé en dehors de la garderie, il rappelle que «dans un établissement où des parents confient leur enfant, on peut s’attendre à une sécurité accrue».

Par ailleurs, les forces de police viennent régulièrement faire des rondes et la crèche peut aussi compter sur une société spécialisée dans la sécurité, dont les bureaux se trouvent juste devant les locaux de la garderie.

