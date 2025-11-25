L'Argovie biffe la demi-journée fériée du 1er mai à l'Etat (image d'illustration). Image: Shutterstock

Ce canton va supprimer un demi-jour férié

Mauvaise nouvelle pour les fonctionnaires argoviens: le parlement cantonal vient d'approuver une motion visant à biffer la demi-journée fériée du 1er mai. Le PS dénonce un «coup d'éclat populiste».

Le 1er mai sera à l'avenir un jour de travail comme les autres pour les fonctionnaires du canton d'Argovie. Le parlement argovien a approuvé mardi une motion issue des rangs de l'UDC et du PLR visant à supprimer l'après-midi chômé dédié à la Fête du travail.

Le texte a été accepté par 71 voix contre 62, contre l'avis du gouvernement. Le personnel de l'Etat argovien bénéficie de 10,5 jours fériés, contre neuf dans l'économie privée – un désavantage concurrentiel pour les PME en période de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ont argumenté les motionnaires.

En faisant travailler les employés du canton une demi-journée de plus par an, cela représenterait au total plus de 25 postes à plein temps, selon l'UDC. Alors que l'économie tourne à plein régime, l'administration est à l'arrêt pendant une demi-journée, a renchéri le PLR.

Un «coup d'éclat populiste» dénoncé

Opposé à la motion, le gouvernement argovien craignait de susciter l'incompréhension des plus de 17 000 collaborateurs et enseignants touchés par la mesure. La demi-journée chômée du 1er mai est accordée depuis la fin des années 1960. L'exécutif aurait préféré examiner la réglementation des jours fériés dans le cadre de la révision en cours du droit du personnel.

Le PS a évoqué un «coup d'éclat populiste», arguant que l'Argovie n'offre déjà pas les meilleurs salaires à ses enseignants et fonctionnaires en comparaison nationale. Le parti prévoit une nouvelle perte d'attractivité de la profession d'enseignant, qui souffre déjà d'une pénurie.

En Suisse, les cantons du Jura, Neuchâtel, les deux Bâles, Zurich, Schaffhouse, Thurgovie et Tessin observent un jour férié le 1er mai, et Soleure une demi-journée. A Genève, seuls les fonctionnaires bénéficient d’un jour de congé. En Valais et Fribourg, ils ont droit à une demi-journée chômée. Dans le canton de Vaud, l'administration de la ville de Lausanne ferme ce jour-là. (jzs/ats)