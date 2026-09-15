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F-35: le National entre en matière sur le crédit supplémentaire

Scandale F-35: la droite fait passer un crédit supplémentaire

Malgré les sévères critiques visant le dossier F-35, le National refuse de temporiser. Il est entré en matière sur un crédit supplémentaire de 394 millions.
15.09.2026, 11:5215.09.2026, 11:52
La gauche voulait mettre le dossier F-35 sur pause après les dernières critiques. La majorité du National a refusé et poursuit l’examen des 394 millions.
Le ministre de la Défense Martin Pfister et un F-35. Le National avance sur un crédit supplémentaire de 394 millions.Image: montage watson agences

Le National est entré en matière mardi sur le message 2026 sur l'armée. La gauche a plaidé en vain pour ne pas entrer en matière sur le crédit additionnel de 394 millions pour les avions de combat F-35.

Ce crédit additionnel doit permettre d'acquérir le plus grand nombre possible d'avions dans le cadre financier approuvé par le peuple et le Parlement. La commission est consciente de l'évolution des coûts du F-35. Un abandon et un changement de système retarderait toutefois l'introduction d'un système de défense moderne, a indiqué la rapportrice Nicole Barandun (C/ZH).

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Changer de modèle d'avion n'est pas une option. Cela impliquerait de rester sans défense aérienne stable, ce qui serait faire preuve de négligence, a abondé Heinz Theiler (PLR/SZ). Il a reconnu que les sévères critiques émises la semaine passée par la commission de gestion doivent être prises en compte lors des prochains achats.

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Pour la gauche, ces critiques doivent inciter à prendre une pause. Le Conseil fédéral doit intégrer les recommandations de la commission de gestion avant de revenir avec un nouveau crédit d'engagement, a estimé Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR). Il ne faut pas accepter aveuglément ce crédit. Il s'agit aussi de rebâtir un semblant de confiance, a abondé Benoît Gaillard (PS/VD).

Fallait-il faire une pause avec les dépenses liées au F-35?
Au total, 18 personnes ont participé à ce sondage.

«Nous ne menons pas de débat sur le rapport de la commission de gestion», a contré le ministre de la défense Martin Pfister. Le Conseil fédéral prendra position sur le sujet d'ici la session d'hiver, a-t-il assuré.

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Pour l'instant, il s'agit de faire face à l'urgence sécuritaire et d'assurer la protection aérienne. Il a été suivi. Les propositions de non entrée en matière et de renvoi au Conseil fédéral n'ont été soutenues que par la gauche.

En tout, le Conseil fédéral demande 3,4 milliards de francs et met la priorité sur l’extension de la défense sol-air, la protection contre les mini-drones et le cyberespace. Ces nouvelles priorités ont été saluées par plusieurs orateurs.

Les débats se poursuivent sur les détails. (jah/ats)

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