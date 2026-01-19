Actuellement, la position de repos consiste à croiser les mains dans le dos. Mais cette posture n'est plus adaptée. Image: watson / dr

Les militaires suisses vont changer de position de repos

A partir de 2027, l’armée suisse prévoit de modifier la position de repos de ses soldats. Une évolution présentée comme plus ergonomique et mieux adaptée aux nouveaux équipements, mais qui suscite des réactions contrastées.

Exit les mains dans le dos, l’armée suisse prévoit de modifier la position de repos réglementaire de ses militaires. Selon le Tages Anzeiger, cette information a été rendue publique après une publication du magazine Schweizer Soldat sur les réseaux sociaux.

La nouvelle posture est «plus naturelle, plus confortable et favorise une attitude calme». Image: instagram

Actuellement, la position de repos, soit la posture adoptée par un soldat debout lorsqu’il est à l’arrêt mais sans être «au garde à vous», consiste à croiser les mains dans le dos. Ce mode de positionnement est appliqué depuis 1989.

Ainsi, cette posture sera remplacée par une position avec les mains jointes devant le corps. Un changement qui est motivé par plusieurs considérations pratiques, notamment des des constats ergonomiques et anatomiques: avec l'introduction du nouvel équipement vestimentaire et la position du fusil d'assaut StG 90, l'ancienne position est désormais inadaptée.

Une position «calme» mais jugée «moche» par certains

La nouvelle position vise à offrir une posture plus naturelle, détendue et apaisante, un aspect «particulièrement important lors des formations et dans les interactions avec le public» comme l’écrit le magazine spécialisé sur Instagram.

Elle n’est toutefois pas réellement une nouveauté puisqu’il s’agit d’un retour en arrière: la posture mains derrière le dos, jugée notamment plus digne, avait été introduite en 1989. Elle avait été préférée aux mains devant le corps, en vigueur jusqu'en 1988.

Cette décision a toutefois suscité des réactions contrastées, certains observateurs jugeant la position des mains devant le corps comme «moche», comme l'écrit 24 heures. Le changement entrera en vigueur partir du 1ᵉʳ janvier 2027. (max)