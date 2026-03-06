assez ensoleillé15°
La Suisse veut compléter les Patriot par un système européen

News Bilder des Tages ASDF PAC3 missile A Japan Air Self-Defense Force Patriot Advanced Capability-3 interceptor missiles are pictured on June 2, 2023 on reclaimed land on Ishigaki Island in the south ...
Face aux retards des Patriot, la Suisse cherche une alternative européenne.Image: www.imago-images.de

Le retard des Patriot américains force la Suisse à revoir ses plans

La Suisse envisage d’acquérir un deuxième système de défense sol-air. Objectif: compenser les retards des Patriot et réduire la dépendance militaire aux Etats-Unis.
06.03.2026, 14:0006.03.2026, 14:15

Le système de défense sol-air Patriot pourrait être complété par un deuxième système de préférence européen. Le Conseil fédéral examine cette possibilité notamment en raison des retards de livraison des cinq unités Patriot.

D'une part, la menace des armes à longue distance et des drones augmente, a indiqué vendredi le gouvernement. D'autre part, la livraison du système Patriot est retardée de quatre à cinq ans et pourrait entraîner des coûts supplémentaires. Les Etats-Unis avaient indiqué en juillet 2025 donner la priorité à l'Ukraine.

Et ça pose problème 👇

La Suisse se retrouve sans défense aérienne à cause de Trump

Le Conseil fédéral a toujours l'intention d'acheter le système américain. Toutefois, pour disposer d'une défense aérienne efficace et réduire les risques liés aux retards, le gouvernement a demandé au Département fédéral de la défense d'examiner l'achat d'un système supplémentaire.

L'armée va demander plus de moyens

«De préférence fabriqué en Europe.» Cela permettra de réduire la dépendance aux Etats-Unis et de mieux assurer la disponibilité, précise le gouvernement.

Les crédits nécessaires pour cet achat seraient demandés dans le cadre du message sur l'armée ou d'un message spécial. Un projet devrait être présenté à l'été 2027. (jah/ats)

