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Révolution à venir dans l'armée suisse

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Le livret physique doit être conservé jusqu'à la libération de l'obligation de servir.Image: KEYSTONE

Révolution à venir dans l'armée suisse

Le livret de service des militaires passera au numérique le 1er juin prochain. Il sera également possible d'effectuer certains processus administratifs par voie électronique.
05.05.2026, 13:30

Après 150 ans d'existence physique, le livret de service passe au numérique dès le 1er juin. Les informations pertinentes figureront désormais dans les gestionnaires de service respectifs de l’armée et de la protection civile.

Les informations qui figuraient dans le livret de service seront transférées. Le gestionnaire de service permettra aussi aux militaires de trouver des informations sur leur carrière militaire, les services accomplis et les jours restants. Ils pourront également visionner leurs données personnelles et effectuer certains processus administratifs par voie électronique.

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Le livret physique doit toutefois être conservé jusqu'à la libération de l'obligation de servir. Et il n’existe aucune obligation de passer au numérique, précise mardi le Département fédéral de la défense et de la protection de la population.

Le livret de service bleu de la protection civile sera, lui aussi, remplacé. (jzs/ats)

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