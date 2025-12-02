La Suisse et les Etats-Unis s'unissent pour renforcer leur cybersécurité

Le projet «A-VIPER» a été lancé par Armasuisse et l'U.S. Air Force Research Laboratory. Son but? Développer, entre autres, l'analyse des vulnérabilités logicielles dans les systèmes critiques pour la sécurité.

La Suisse et les Etats-Unis veulent renforcer leur cybersécurité. Ils ont lancé un projet de recherche commun, baptisé «A-VIPER», visant à développer l'identification, l’analyse et la priorisation automatique des vulnérabilités logicielles dans les systèmes critiques pour la sécurité.

Le projet de recherche d'Armasuisse et de l'U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL) se base sur l'accord-cadre existant entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le Département américain de la défense (DoD), indique mardi l'Office fédéral de l'armement Armasuisse. (ag/ats)