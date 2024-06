Des homosexuels fichés par l'armée suisse? Ce que l'on sait de l'enquête

Le règlement de service stipule que tous les membres de l'armée doivent respecter les droits de l'homme et la dignité humaine dans leur diversité. Depuis le début de 2018, l'interdiction de discrimination s'applique explicitement également à l'orientation sexuelle. Dominik Winter est président des Queerofficers Switzerland, l'association des membres homosexuels, bisexuels, transsexuels et intersexuels de l'armée suisse.

Il y a également des indications que dans le passé, certains codes pour l'homosexualité étaient utilisés dans le livret militaire. Les chercheurs suivent ces indications et examinent comment cela affecte ou a affecté la vie privée et professionnelle des personnes concernées. La question d'une réparation se pose également. Cela devra être décidé par la politique.

Rolf Stürm est médecin. Il s'est marié et a eu un fils. En 1982, lors d'un séjour d'études aux Etats-Unis, il a fait son coming-out comme gay. Trois ans plus tard, il l'a fait dans l'armée. Il s'agissait d'une collecte de sang à laquelle les homosexuels n'étaient pas autorisés à participer en raison du sida.

L'Université de Berne fait œuvre de pionnière. Il s'agit de la première étude officielle sur la discrimination à l'égard des personnes homosexuelles en Suisse. L'étude a été commandée par le Département de la Défense (DDPS). Selon les informations de l'armée, le plafond des coûts s'élève à 685 000 francs suisses. Les recherches sont complexes, et les entretiens peuvent être menés en allemand, français, italien et anglais.

Cependant, les chercheurs espèrent obtenir le plus d'informations possible grâce à des entretiens avec les personnes directement concernées. Leur objectif est d'interviewer au moins 60 personnes concernées. Michèle Amacker, professeure de sociologie et responsable du projet, déclare:

Dans le cas du sergent-major, il y a eu des conséquences. La justice militaire l'a condamné l'année dernière à une amende pénale avec sursis de 40 jours-amendes à 100 francs suisses chacun et à une amende de 400 francs suisses pour diffamation et harcèlement sexuel.

Ce canton approche de la plaque 999 999: que faire ensuite?

D'ici cinq ans, le canton de Zurich devrait avoir épuisé les combinaisons à six chiffres pour les plaques d'immatriculation de ses véhicules. Que va-t-il se passer une fois cette barrière franchie? Et qu'en est-il ailleurs en Suisse?

La Suisse compte toujours plus d'habitants et nombre d'entre eux conduisent une voiture. En tombant récemment à Zurich sur une plaque d'immatriculation avec un numéro très élevé, dans les 970 000, je me suis alors demandé quand est-ce que le canton helvétique le plus peuplé va franchir la barre du million? Et que se passera-t-il à ce moment-là?