Le DDPS a donné une conférence jeudi pour annoncer des retards de livraison du système américain Patriot. Image: Moment RF

L'armée suisse a un problème de défense à deux milliards de francs

La Suisse ne voit aucune date de livraison du système de défense Patriot et doit piloter à vue, tandis que l'achat des avions de combat F-35 pose encore des problèmes.

Othmar von Matt / ch media

Plus de «Suisse»

L’armée a mis en rouge deux des quatre projets du programme Air 2030 pour la protection de son espace aérien. Cette couleur signifie qu'il il y a de gros problèmes. Cela concerne l’acquisition des avions de combat F-35 et l’acquisition des cinq systèmes Patriot de défense aérienne terrestre à longue portée.

La difficulté majeure se situe dans l’acquisition des systèmes Patriot. Ceux-ci sont essentiels pour se protéger contre les attaques par missiles sur de courtes ou de plus longues distances. Les systèmes ont un coût de deux milliards de francs et devaient être livrés d’ici 2028.

Mais leur livraison a été retardée. Le département américain de la Défense a informé le département fédéral de la Défense (DDPS) en juillet dernier qu’il allait réorienté ses priorités afin de renforcer le soutien militaire à l’Ukraine.

Entre-temps, la couleur du projet Patriot est même passée au rouge foncé. Cela est devenu évident jeudi. Robert Scheidegger, chef de la planification et du contrôle au DDPS, et le colonel de l’état-major Marco Forrer, responsable du programme Air 2030, ont répondu aux questions des médias.

La Suisse a déjà versé 650 millions pour les systèmes Patriot aux Etats-Unis. Entre-temps, le DDPS a suspendu les paiements échelonnés. Mais cela n’a rien changé à la situation.

Celle-ci est décrite au DDPS comme « pas très bonne » , car la Suisse ne dispose aujourd’hui d’aucune information fiable des Etats-Unis sur la date à laquelle elle recevra les systèmes de défense. La pénurie concerne surtout les unités de tir du système et les missiles guidés. Plus la livraison est retardée, plus les systèmes deviennent chers. Un vrai problème pour la Suisse.

Pour le F-35, il n’y a pour l’instant aucun signe de retard de livraison. Le problème réside dans le fait que la Suisse ne peut acheter que 30 avions de combat sur les 36 prévus pour les 6 milliards de francs que la population a approuvés.

Huit avions de combat sont déjà en cours de fabrication dans le créneau 19, à un prix fixe négocié. Les 22 autres seront produits de 2027 à 2030. À quel prix, cela reste incertain.

Traduit de l'allemand par Joel Espi