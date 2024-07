Toujours plus hauts gradés suisses ne passent pas les contrôles de sécurité

En peu de temps, deux hauts cadres militaires ont dû quitter l'armée parce qu'un audit avait révélé des risques potentiels. Et selon de nouveaux chiffres, il ne s'agit pas de cas isolés. Explications.

Christoph Bernet / ch media

L'attaché de défense suisse à Paris, le divisionnaire Guy Vallat, a quitté ses fonctions sur un coup de tête, selon les révélations du Temps, le jeudi 4 juillet. L'homme de 59 ans quittera ses fonctions le 15 juillet. La raison de ce départ précipité? Il n'a pas passé le contrôle de sécurité des personnes (PSP), une procédure régulièrement effectuée pour les fonctionnaires de haut rang.

Dans le cadre de cet examen, «aucune attestation de sécurité n'a pu être délivrée» à Guy Vallat, écrit le Département de la défense (DDPS). Ce dernier ne révèle pas les raisons concrètes de cette décision.

Guy Vallat, le 8 mais 2023, serre la main au président français Emmanuel Macron Keystone

C'est déjà le deuxième cas de ce genre en peu de temps: comme l'avait révélé le Sonntagsblick il y a une semaine et comme l'ont confirmé d'autres médias, le divisionnaire Mathias Tüscher, commandant de la division territoriale 1, quitte lui aussi ses fonctions suite à un contrôle de sécurité relatif aux personnes. Les raisons invoquées sont le manque d'intégrité et la possibilité de faire l'objet de chantage.

Mathias Tüscher. Keystone

Prévention contre les «criminels de l'intérieur»

Selon le Conseil fédéral, le contrôle de sécurité relatif aux personnes est «une mesure préventive de protection contre les "criminels de l'intérieur"». Sont soumises à un tel contrôle les personnes qui exercent une «activité sensible en matière de sécurité». Par exemple, les gens qui traitent des informations «confidentielles» ou «secrètes». Un PSP doit identifier le risque «d'atteinte intentionnelle ou par négligence à des intérêts publics essentiels».

Le contrôle de sécurité des personnes fonctionne selon une approche basée sur les risques. En d'autres termes, plus le niveau hiérarchique est élevé, plus l'accès aux informations classifiées est important, plus les dommages en cas de mauvais comportement sont élevés, et donc, plus le contrôle est intensif.

Le contrôle de sécurité de base est le plus superficiel. Pour les cadres supérieurs et les collaborateurs travaillant dans des domaines particulièrement sensibles, comme le service de renseignement, un contrôle de sécurité élargi est effectué.

Augmentation des déclarations de risque

Des cas similaires à ceux de Mathias Tüscher et Guy Vallat sont de plus en plus fréquents ces derniers temps. C'est ce que montrent les chiffres que le Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (Sepos) du Département de la défense a rassemblé à la demande de la Schweiz am Wochenende.

En 2023, c'est-à-dire avant que les cas des deux divisionnaires susmentionnés ne soient connus, 600 déclarations de risque ont été émises pour un total de 54 530 contrôles de sécurité effectués. Dans ce cas, l'organe de contrôle recommande de ne pas affecter la personne contrôlée à «l'activité sensible en matière de sécurité» prévue pour elle.

Aux 600 déclarations de risque se sont ajoutées, l'année dernière, 60 déclarations de sécurité avec réserve, c'est-à-dire quasiment un certificat de bonne vie et mœurs limité, et 40 déclarations de constatation lorsque l'examen de sécurité n'a pas pu être effectué en raison d'informations manquantes.

Les chiffres de 2023 représentent une nette augmentation par rapport aux années précédentes. En 2022, il n'y avait que 370 déclarations de risque (sur un total de 52 430 contrôles), l'année précédente, 260 (sur un total de 53 250 contrôles). En 2020 et 2019, le nombre de déclarations de risque était encore plus bas.

Opinions religieuses, sphère intime et sexualité

Si certaines conditions sont remplies, une enquête est également menée dans le cadre de la PSP – c'était le cas pour les deux divisionnaires licenciés. Les personnes concernées sont tenues de coopérer. Un manque de disponibilité à fournir des informations peut conduire l'organe de contrôle à émettre une déclaration de risque.

Dans le cadre d'un contrôle de sécurité relatif à une personne, il est possible de vérifier les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites, les données financières et de santé, mais aussi l'environnement privé et les comptes sur les médias sociaux. Il s'agit, par exemple, de vérifier les liens financiers à l'étranger, les opinions religieuses et politiques, les maladies psychiques, la consommation de stupéfiants et d'alcool, mais aussi la sphère intime et la sexualité.

Dans le cadre d'un contrôle de sécurité, certains domaines doivent effectivement être clarifiés. Selon Sepos, il s'agit d'une part de données sur les procédures et les sanctions telles que les poursuites, les faillites ou les jugements pénaux. D'autre part, il s'agit d'informations sur des facteurs de risque dans des activités antérieures sensibles en matière de sécurité. Enfin, les «dépendances et les possibilités de chantage de toutes sortes» conduisent souvent à l'établissement d'une déclaration de risque par l'organe de contrôle.

Outre les employés de l'administration fédérale et les militaires, des personnes externes sont également contrôlées. Par exemple, les collaborateurs de fournisseurs informatiques qui exécutent un mandat pour la Confédération dans un domaine relevant de la sécurité.

Un contrôle de sécurité de base doit être répété au plus tôt après cinq ans et au plus tard après dix ans, le contrôle de sécurité étendu entre trois et cinq ans.