Les crèches partent en guerre contre une mesure visant à soutenir l'armée

Le parlement a décidé de durcir l'accès au service civil afin de renforcer les effectifs de l'armée. Une stratégie qui inquiète les crèches où les civilistes jouent un rôle central non seulement en tant que mains-d'œuvre, mais aussi comme modèles pour les enfants.



Christoph Bernet / ch media

Le durcissement de la loi sur le service civil décidé par la majorité bourgeoise du Parlement aura des répercussions négatives pour les crèches et autres structures d'accueil. C'est du moins l'avertissement lancé par une alliance de partis (Les Verts, le PS, le PEV) et d'organisations aussi diverses que l'Association des enseignantes et enseignants, l'Armée du Salut, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) ou l'association de service civil Civiva.

Mercredi, les représentants de cette union ont expliqué devant les médias pourquoi ils lançaient un référendum. Le peuple devrait voter en juin ou septembre 2026.

Lors de la session d'automne, le Parlement a approuvé six mesures visant à compliquer l'accès au service civil. Objectif: réduire le nombre de basculements des militaires après l'école de recrues. Cela s'est produit 2199 fois en 2024.

Selon le Conseil fédéral, l'armée a ainsi perdu des effectifs dans lesquels elle avait déjà beaucoup investi - temps et ressources - en matière de formation. Ces changements ont aggravé le problème de recrutement de l'armée qui se profilait.

La loi modifiée multiplie les obstacles pour les soldats qui ont déjà accompli une partie considérable de leur service militaire. Ils devront désormais faire au moins 150 jours de service civil. Jusqu'à présent, ils pouvaient se contenter d'une fois et demie le nombre de jours de service militaire restants. Selon le Conseil fédéral, cette nouvelle donne devrait réduire de plus de 40% les admissions au service civil.

Des modèles masculins dans un secteur féminin

Revenons-en aux tout-petits. 227 crèches sont actuellement considérées comme des établissements d'affectation pour les civilistes. Il s'agit de structures reconnues d'utilité publique selon l'ordonnance sur le sujet. On a recensé 859 affectations l'année dernière, pour un total de 77 341 jours de service.

Maximiliano Wepfer représente Kibesuisse, l'association suisse pour la garde d'enfants. Selon lui, la présence de civilistes permet d'atténuer la pénurie de personnel et de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur:

«Sans eux, nos membres se trouveraient dans une situation encore plus critique et tendue» Maximiliano Wepfer

Il précise toutefois que les civilistes ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d'encadrement prescrit par la loi. En somme, les crèches doivent de toute façon avoir suffisamment de collaborateurs qualifiés par enfants, avec ou sans civilistes.

Leur travail est globalement très apprécié, comme nous l'affirme notre interlocuteur:

«C'est du gagnant-gagnant-gagnant»

Les civilistes accomplissent un travail utile et acquièrent en retour une expérience importante. Les crèches bénéficient de leur présence. Ils peuvent accomplir des tâches pour lesquelles elles n'ont autrement pas le temps au quotidien. Les enfants en bénéficient particulièrement, ce qui est également dans l'intérêt des parents. Pour les premiers, il est particulièrement précieux de pouvoir côtoyer des personnes de référence masculines dans un milieu généralement dominé par les femmes.

Même l'armée pourrait être perdante

Selon les chiffres de 2016, les structures d'accueil extra-familial et parascolaire ne comptaient dans leurs rangs que 8% d'hommes en Suisse. Dans le domaine préscolaire - les crèches - ce pourcentage était encore plus faible. En 2024, la proportion d'hommes parmi les diplômés de la formation de spécialiste de l'encadrement avec spécialisation dans l'enfance était inférieure à 15%.

Selon l'expérience des membres de Kibesuisse, jusqu'à 10% des jeunes adultes qui font leur service civil dans une crèche choisissent ensuite une profession en lien. Maximiliano Wepfer confirme:

«Les civilistes ne sont pas seulement là pour combler des lacunes, ils jouent un rôle important dans le maintien du potentiel de main-d'œuvre qualifiée».

Outre les garderies, l'alliance référendaire met en garde - en cas de modification législative - contre une éventuelle pénurie de civilistes également dans les hôpitaux, les EMS ou les exploitations agricoles de montagne.

Les mesures votées par le Parlement rendent le service civil peu attractif sans pour autant aider l'armée, estime la conseillère nationale socialiste Priska Seiler Graf (ZH). Elle copréside Civiva et craint que les transfuges miseraient à nouveau davantage sur l'examen médical pour être déclarés inaptes:

«Ces jeunes gens manqueront alors aux deux endroits»

Traduit et adapté par Valentine Zenker