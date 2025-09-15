assez ensoleillé22°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

Le Conseil fédéral condamne les rituels humiliants dans l’armée suisse

Des militaires en rang d'oignons. Une cérémonie à la caserne de Colombier a fait 22 blessés.
Des militaires en rang d'oignons. Une cérémonie à la caserne de Colombier a fait 22 blessés.

Le Conseil fédéral condamne les rituels humiliants dans l’armée

La promotion de ces recrues au rang de soldats avait dégénéré. Le Conseil fédéral condamne les rituels humiliants et dangereux, écrit-il dans sa réponse à une question du Conseil national.
15.09.2025, 19:0415.09.2025, 19:17
Plus de «Suisse»

Les recrues n'avaient certainement pas imaginé ainsi leur promotion au grade de soldat. Le bilan faisait état de 22 blessés, une hospitalisation d'urgence et 14 certificats médicaux.

La responsabilité en incombe à une commandante de compagnie qui avait encouragé les cadres de l'armée à frapper les soldats avec «rage et haine» lors de la cérémonie. Elle avait plaisanté en disant qu'elle tolérait jusqu'à deux clavicules cassées. CH Media a rendu public l'incident qui s'est produit le 6 avril 2018 à la caserne de Colombier dans le canton de Neuchâtel.

Armée suisse: une recrue meurt après 2,5 km de marche

Le Conseil fédéral ne trouve pas ces scènes drôles du tout. Il regrette cet incident et rejette catégoriquement les rituels humiliants ou dangereux dans l'armée, a-t-il déclaré lundi dans une réponse écrite au conseiller national zurichois Fabian Molina (PS). Le département Pfister a écrit que l'armée sanctionnait systématiquement les incidents connus, mais ne tenait pas de statistiques sur les rituels interdits.

La justice militaire a condamné la commandante responsable ainsi que 12 officiers pour ces fautes. (kkä)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux

Elle se fait agresser dans un tram à Zurich

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
«J'ai pensé aux pires scénarios»: elle a conçu un bébé seule
En Suisse, le don de sperme est interdit aux femmes célibataires, ce qui pousse certaines d'entre elles à se rendre dans une clinique à l'étranger. Alice, trentenaire romande, nous raconte son expérience, qui a été tout sauf facile.
Alice* n'a jamais eu le moindre doute, elle voulait être maman. «La maternité a toujours été une évidence pour moi», raconte-t-elle. «C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, qui a toujours été en moi, sans que j'aie besoin d'y réfléchir». Ce rêve, la trentenaire romande a fini par l'accomplir - elle est aujourd'hui mère d'une petite fille d'un an.
L’article