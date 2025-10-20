Des chars Leclerc français vont s'entraîner en Suisse (image d'archives). Keystone

Des chars français vont à nouveau circuler en Suisse

Après un premier entraînement dans notre pays en mai dernier, l'artillerie française est de retour. Des exercices en collaboration avec l'armée suisse vont avoir lieu en Valais et dans les Grisons.

Des régiments de chars Leclerc et d’artillerie français s'entraîneront en octobre et en novembre en Suisse, dans les Grisons et au Simplon (VS). Un premier entraînement commun avait eu lien en mai.

Ces entraînements conjoints simulent un scénario réaliste qui permet à l'armée suisse de tirer des enseignements afin de renforcer sa capacité de défense. Ces activités bilatérales sont organisées dans le cadre de la coopération qui lie les deux pays depuis de longues années, écrit le Groupement Défense de la Confédération dans un communiqué lundi.

Respect de la neutralité

Le but est d’améliorer la disponibilité opérationnelle tactique et de renforcer la capacité de défense, tout en échangeant sur les procédures et les doctrines d'emploi. Cette coopération respecte la neutralité, précise l'armée.

Ces activités entraîneront des déplacements de troupes et de véhicules militaires français sur le territoire suisse. Ces mouvements auront lieu par voies ferroviaire et routière, sous escorte de la police militaire. L'autoroute A13 entre Domat-Ems et Hinterrhein sera en particulier fermée mardi en soirée. (jzs/ats)