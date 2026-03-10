beau temps
Voici à qui la Suisse a vendu le plus d'armement en 2025

La Suisse a exporté davantage de matériels de guerre en 2025 (image d&#039;illustration)
Près d'un quart des livraisons concernait des véhicules blindés (image d'archives).Image: Keystone

La Suisse a exporté davantage de matériels de guerre en 2025. Un peu moins de la moitié des livraisons effectuées ont concerné des munitions et près d'un quart des véhicules blindés.
10.03.2026, 09:0010.03.2026, 09:02

Les entreprises suisses ont exporté pour 948,2 millions de francs de matériel de guerre en 2025. Cela correspond à 43% de plus par rapport à l’année précédente. Soixante-quatre pays ont acquis de l'armement produit par des entreprises suisses.

Les cinq principaux pays importateurs de matériel de guerre ont été l’Allemagne (386,4 millions de francs), les Etats-Unis (94,2 millions), la Hongrie (63,4 millions), l’Italie (62,2 millions) et le Luxembourg (47,4 millions), indique mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Comment l'armée suisse a «perdu» 350 millions

Un peu moins de la moitié (43,2%) des livraisons effectuées ont concerné des munitions et près d'un quart (23,6%) les véhicules blindés. Les armes de tous calibres représentent 10,3% des exportations.

Les composants pour aéronefs de combat, le matériel de conduite de tir, les explosifs et combustibles militaires, ainsi que les armes légères représentent respectivement, 6,3%, 5,8%,4,5% et 3,9%. Les 2,1 % restants se sont répartis entre cinq autres catégories de matériel de guerre (jzs/ats)

