assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Arnaque

Attention à cette arnaque ciblant les clients d'Assura

L&#039;assurance-maladie Assura a identifié une tentative de phishing – ou hameçonnage – ciblant ses clients en Suisse.
Les escrocs se faisant passer pour l'assurance demande aux clients de transmettre leurs données personnelles et bancaires. Image: iStockphoto

Cette assurance maladie alerte sur une arnaque ciblant ses clients

L’assureur maladie Assura a mis en garde lundi contre une nouvelle campagne de phishing - ou hameçonnage - ciblant ses clients. La technique employée s'avère particulièrement sournoise.
01.09.2025, 20:5201.09.2025, 20:52
Plus de «Suisse»

Selon l'assurance dans un communiqué transmis à watson, des courriels frauduleux, envoyés depuis l’adresse «no-reply@portalpaciente.pt», incitent les destinataires à transmettre leurs données personnelles et bancaires sous prétexte d’un remboursement à recevoir de la part d'Assura.

Cette vieille arnaque aux SMS est en plein boom en Romandie

La société précise par communiqué que la situation a été signalée à la police et aux autorités compétentes et qu’elle «met tout en œuvre pour faire cesser ces activités au plus vite». Elle rappelle qu’elle ne demande jamais de coordonnées personnelles par courriel ou SMS.

«Assura ne demande jamais à ses clients de saisir des coordonnées personnelles en réponse à un e-mail ou un SMS»
Assura, dans un communiqué

Assura recommande à toute personne ayant reçu ce type de message de ne pas cliquer sur les liens ni ouvrir de pièces jointes, mais de supprimer immédiatement l’e-mail.

En cas de transmission de données bancaires, elle conseille de faire opposition sans délai, de déposer plainte et de rester vigilant face à d’éventuels appels liés aux codes d’accès ou transactions. L’assureur déplore «la multiplication des actions de phishing touchant de nombreux secteurs d’activité» et présente ses excuses pour les désagréments causés.

«Nous déplorons la multiplication des actions de phishing touchant de nombreux secteurs d’activité et sommes sincèrement désolés des désagréments résultant de cette situation»
Assura

Un numéro gratuit (0800 277 872) est mis à disposition des assurés souhaitant obtenir davantage d’informations.

Attention à cette arnaque visant les Chemins de fer du Jura
L'actu en Suisse c'est par ici
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Philippe Jeanneret quitte la RTS
88 morts en Valais: la réaction de Berne scandalise
2
88 morts en Valais: la réaction de Berne scandalise
de Stefan Bühler
Hospitalisé, Alain Berset va mieux
Hospitalisé, Alain Berset va mieux
Nouveau détail sur un crash mortel de planeur en Valais
Nouveau détail sur un crash mortel de planeur en Valais
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
«Les locataires suisses doivent demander une baisse de loyer»
1
«Les locataires suisses doivent demander une baisse de loyer»
de Alyssa Garcia
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Le canton de Zurich veut supprimer le français pour certains écoliers
Le Parlement zurichois veut repousser l’apprentissage du français au secondaire, contre l’avis du gouvernement et de la stratégie nationale.
Le parlement zurichois remet en question à son tour le français dit «précoce» à l'école publique. Contre l'avis du gouvernement, il a adopté, lundi, une motion exigeant le renvoi au secondaire de l'enseignement de la langue de Molière.
L’article