Les escrocs se faisant passer pour l'assurance demande aux clients de transmettre leurs données personnelles et bancaires. Image: iStockphoto

Cette assurance maladie alerte sur une arnaque ciblant ses clients

L’assureur maladie Assura a mis en garde lundi contre une nouvelle campagne de phishing - ou hameçonnage - ciblant ses clients. La technique employée s'avère particulièrement sournoise.

Plus de «Suisse»

Selon l'assurance dans un communiqué transmis à watson, des courriels frauduleux, envoyés depuis l’adresse «no-reply@portalpaciente.pt», incitent les destinataires à transmettre leurs données personnelles et bancaires sous prétexte d’un remboursement à recevoir de la part d'Assura.

La société précise par communiqué que la situation a été signalée à la police et aux autorités compétentes et qu’elle «met tout en œuvre pour faire cesser ces activités au plus vite». Elle rappelle qu’elle ne demande jamais de coordonnées personnelles par courriel ou SMS.

«Assura ne demande jamais à ses clients de saisir des coordonnées personnelles en réponse à un e-mail ou un SMS» Assura, dans un communiqué

Assura recommande à toute personne ayant reçu ce type de message de ne pas cliquer sur les liens ni ouvrir de pièces jointes, mais de supprimer immédiatement l’e-mail.

En cas de transmission de données bancaires, elle conseille de faire opposition sans délai, de déposer plainte et de rester vigilant face à d’éventuels appels liés aux codes d’accès ou transactions. L’assureur déplore «la multiplication des actions de phishing touchant de nombreux secteurs d’activité» et présente ses excuses pour les désagréments causés.

«Nous déplorons la multiplication des actions de phishing touchant de nombreux secteurs d’activité et sommes sincèrement désolés des désagréments résultant de cette situation» Assura

Un numéro gratuit (0800 277 872) est mis à disposition des assurés souhaitant obtenir davantage d’informations.