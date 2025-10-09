Les images utilisées proviennent de prises de parole publiques. Keystone

Un faux Pierre-Yves Maillard vous demande de l’argent

Un «message» mettant en scène Pierre-Yves Maillard circule sur les réseaux, accompagné d’une vidéo truquée lui prêtant de faux propos pour extorquer de l’argent. Le politicien socialiste vaudois est la cible d’une deepfake qui a déjà fait perdre de l’argent à certains.

Plus de «Suisse»

Dans cette nouvelle arnaque en ligne, un faux Pierre-Yves Maillard apparaît dans une vidéo deepfake sur Facebook, où il appelle à investir dans des produits financiers.

Les images utilisées proviennent de prises de parole publiques. L’intéressé à fini par réagir et publier une (vraie) vidéo où il s’est expliqué, comme le relate 24 heures.

«Je n’encourage jamais personne à investir son argent dans ce type de produit. La seule chose dans laquelle j’encourage la population à investir, c’est l’AVS à la limite.»

Des précédents

Ce n’est pas la première fois que l’identité du Vaudois est usurpée dans le cadre d’une telle arnaque. Une arnaque qui a déjà fait au moins une victime. «J’ai appris qu’une dame avait versé 250 francs. J’ai décidé de réagir aussitôt», explique Pierre-Yves Maillard, comme l'écrit le journal.

En début d’année, c’est un autre élu socialiste vaudois qui a eu droit à son deepfake. Le syndic d’Yverdon Pierre Dessemontet a été victime d’une usurpation d’identité similaire.

Une vidéo lui prêtait des propos qu’il n’avait jamais tenus, en pleine campagne électorale pour un siège à la Municipalité, qui opposait au second tour le socialiste Julien Wicki à l'indépendant et ex-UDC Ruben Ramchurn. (max)