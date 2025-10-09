Un faux Pierre-Yves Maillard vous demande de l’argent
Dans cette nouvelle arnaque en ligne, un faux Pierre-Yves Maillard apparaît dans une vidéo deepfake sur Facebook, où il appelle à investir dans des produits financiers.
Les images utilisées proviennent de prises de parole publiques. L’intéressé à fini par réagir et publier une (vraie) vidéo où il s’est expliqué, comme le relate 24 heures.
Des précédents
Ce n’est pas la première fois que l’identité du Vaudois est usurpée dans le cadre d’une telle arnaque. Une arnaque qui a déjà fait au moins une victime. «J’ai appris qu’une dame avait versé 250 francs. J’ai décidé de réagir aussitôt», explique Pierre-Yves Maillard, comme l'écrit le journal.
En début d’année, c’est un autre élu socialiste vaudois qui a eu droit à son deepfake. Le syndic d’Yverdon Pierre Dessemontet a été victime d’une usurpation d’identité similaire.
Une vidéo lui prêtait des propos qu’il n’avait jamais tenus, en pleine campagne électorale pour un siège à la Municipalité, qui opposait au second tour le socialiste Julien Wicki à l'indépendant et ex-UDC Ruben Ramchurn. (max)