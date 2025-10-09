larges éclaircies13°
DE | FR
burger
Suisse
Arnaque

Arnaque: Un faux Pierre-Yves Maillard vous demande de l’argent

Le projet fait suite
Les images utilisées proviennent de prises de parole publiques.Keystone

Un faux Pierre-Yves Maillard vous demande de l’argent

Un «message» mettant en scène Pierre-Yves Maillard circule sur les réseaux, accompagné d’une vidéo truquée lui prêtant de faux propos pour extorquer de l’argent. Le politicien socialiste vaudois est la cible d’une deepfake qui a déjà fait perdre de l’argent à certains.
09.10.2025, 19:5809.10.2025, 19:58

Dans cette nouvelle arnaque en ligne, un faux Pierre-Yves Maillard apparaît dans une vidéo deepfake sur Facebook, où il appelle à investir dans des produits financiers.

Les images utilisées proviennent de prises de parole publiques. L’intéressé à fini par réagir et publier une (vraie) vidéo où il s’est expliqué, comme le relate 24 heures.

«Je n’encourage jamais personne à investir son argent dans ce type de produit. La seule chose dans laquelle j’encourage la population à investir, c’est l’AVS à la limite.»

Des précédents

Ce n’est pas la première fois que l’identité du Vaudois est usurpée dans le cadre d’une telle arnaque. Une arnaque qui a déjà fait au moins une victime. «J’ai appris qu’une dame avait versé 250 francs. J’ai décidé de réagir aussitôt», explique Pierre-Yves Maillard, comme l'écrit le journal.

En début d’année, c’est un autre élu socialiste vaudois qui a eu droit à son deepfake. Le syndic d’Yverdon Pierre Dessemontet a été victime d’une usurpation d’identité similaire.

Yverdon: le syndic Pierre Dessemontet victime d'un «deepfake»

Une vidéo lui prêtait des propos qu’il n’avait jamais tenus, en pleine campagne électorale pour un siège à la Municipalité, qui opposait au second tour le socialiste Julien Wicki à l'indépendant et ex-UDC Ruben Ramchurn. (max)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants

1 / 30
Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants
source: jérémy pomeroy
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Voici les meilleures villes pour les frontaliers
Le salaire suisse d'un côté et le coût de la vie français de l'autre: en somme, le meilleur de deux mondes. C'est le choix que font de nombreux travailleurs chaque année. Mais où donc s'installer? La réponse ici.
Il fait bon vivre de l'autre côté de la frontière française, surtout lorsqu'on bénéficie d'un salaire suisse. C'est tout du moins ce que rapporte Le Figaro dans un récent article recensant les localités françaises les plus intéressantes pour les frontaliers.
L’article