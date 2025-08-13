Gros coup de filet en Romandie dans l'arnaque au faux policier

Huit personnes ont été appréhendées dans le cadre d’escroqueries au faux policier/banquier dans le canton de Neuchâtel en l'espace de deux semaines. Plus de 50 000 francs, ainsi des bijoux et des cartes bancaires, ont été saisis. Une partie du butin dérobé a pu être restituée.
«Cinq hommes de nationalité française, âgés de 18 à 26 ans, ont été interpellés par la police neuchâteloise. Trois femmes, de nationalité française également et âgées de 19 à 26 ans, ont été appréhendées» dans les cantons de Vaud et Genève, ont indiqué mercredi la police et le Ministère public neuchâtelois.
Les femmes seules les plus visées
Depuis le 1er juillet 2025, pas moins de 100 affaires liées à des faux policiers/banquiers ont été recensées dans le canton de Neuchâtel. Trente cas réalisés ont entraîné un préjudice total de plus de 300 000 francs. Les 70 autres affaires sont relatives à des tentatives.
«Ce type d’escroquerie est principalement commis par de jeunes adultes, hommes ou femmes, âgés de moins de 25 ans. Les victimes types de ces infractions sont des femmes seules, dont le prénom était couramment utilisé dans les années 1930 à 1950 et qui disposent d’une ligne fixe de téléphone», peut-on lire dans le communiqué. Le Ministère public a ouvert des instructions pénales. (jzs/ats)
Karin Keller-Sutter raconte l'attitude de Trump pendant les négociations
Elle croyait en ses bons rapports avec Donald Trump. Mais cela n’a pas suffi. Ce n’est pas la faute des négociations, affirme la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter dans son premier grand entretien après le choc des droits de douane.
39%, c'est le taux des droits de douane punitifs que le président des Etats-Unis a imposés à la Suisse à la veille du 1ᵉʳ août. Une semaine plus tard, ils sont entrés en vigueur. La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Economie, Guy Parmelin se sont rendus à Washington, mais en vain. Aucun revirement de dernière minute. Au moins, le dialogue avec l'administration Trump a été renoué.