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La 20e édition d'Aperti invite à découvrir les ateliers d'artistes

La 20e édition d'Aperti invite à découvrir les ateliers d'artistes à Lausanne

Les 2 et 3 mai, 83 créateurs ouvrent les portes de leurs ateliers à Lausanne et ses environs, dans le cadre de la 20e édition d'Aperti.
26.04.2026, 11:2426.04.2026, 11:24
Le temps d&#039;un week-end, la manifestation culturelle Aperti invite le public dans les ateliers d&#039;artistes en ville de Lausanne et environs (archives).
Le week-end prochain, Aperti invite le public dans les ateliers d'artistes en ville de Lausanne et environs, là chez Anne Pantillon.Keystone

A Lausanne et dans les environs, des artistes ouvrent les portes de leurs ateliers le temps d'un week-end. Les 2 et 3 mai, 83 créateurs et créatrices invitent à plonger dans leur univers, à l'occasion de la 20e édition d'Aperti.

Au fil des ans, ce parcours artistique printanier est devenu un rendez-vous incontournable de la scène artistique contemporaine, rappellent les organisateurs. Peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, art sonore ou multimédia: d'un lieu à l'autre, il est possible d'explorer un véritable kaléidoscope artistique.

Pour cette 20e édition, Aperti innove: d'atelier en atelier, le public pourra récolter sur un carnet l'empreinte d'un tampon créé spécialement par les artistes. A la fois petit livre d'artiste et carnet de collection, ce pass deviendra un objet personnel et original, témoin des rencontres de cette 20e édition. Il est disponible gratuitement dans les ateliers, en édition limitée.

Durant le week-end, certains artistes proposent des événements dans leurs ateliers, comme des projets participatifs, des démonstrations ou des rencontres. Par exemple, le duo Charles Rose, de Sylvie Mermoud et Pierre Bonard, expose les dessins originaux du livre pour enfants «Baleinoïde». Eliane Gervasoni met en lumière la technique du gaufrage et Silvana Solivella invite trois jeunes artistes à une performance collaborative entre diverses générations. (dal/ats)

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