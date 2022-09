Il vous énerve, ce Berset. Vous n'allez pas payer. Vous êtes sûr? Image: KEYSTONE

Vous êtes furax et vous refusez de payer vos primes? Voici ce qui vous attend

Vous avez décidé que vous ne payeriez, coûte que coûte, pas vos primes d'assurance-maladie après l'annonce d'augmentation de 6,6% par Alain Berset? Regardons ensemble jusqu'où cela peut vous mener.

«Ah non! Cette augmentation des primes, c'est celle de trop! Il va m'entendre, Alain Berset! C'est décidé, cette année, je ne payerai pas!»

On se calme, Jean-Charles. Oui, vous êtes en colère. Oui, je comprends. Ah, ce ne sont pas des paroles en l'air? Vous avez décidé que cette année, vous ne payeriez pas vos primes d'assurance-maladie, ce faux impôt qui augmente chaque année sans raison. Mais que risque-t-il de vous arriver si vous ne payez pas? Suivez le guide.

Les rappels pleuvent

Tout d'abord, la caisse vous envoie au moins un rappel de paiement par écrit. Ce rappel est assorti d'un délai de 30 jours et vous avertit de ce qui va se passer si vous ne payez pas.

Si votre assurance est sympa, elle vous enverra ensuite une ou plusieurs sommations, où les intérêts moratoires (ce genre d'amende qu'il faut payer en plus lors des rappels) vont augmenter graduellement. Jusque-là, pas de ligne rouge franchie.

La caisse engage une poursuite

Puis, après ces rappels et sommations, votre caisse maladie vous enverra une lettre indiquant qu'elle engage une poursuite contre vous.

«Au moment où le créancier engage la poursuite, le débiteur recevra un recommandé avec le commandement de payer» solvable.ch

Dès ce moment, votre facture à régler comptera vos primes échues, les intérêts moratoires et les frais de poursuite.

La caisse maladie peut vous faire inscrire sur le registre cantonal des poursuites. Pour soulager l'assureur, votre canton de résidence prendra en charge 85% de la facture. Toutefois, les 15% restants seront toujours inscrits au registre des poursuites.

Attention, car certains cantons tiennent une liste des mauvais payeurs, selon lex4you.ch. Attention également, car:

«Si la caisse maladie a fait engager une poursuite contre vous, le canton peut exiger qu'elle lui communique vos données: nom et prénom, sexe, date de naissance, lieu de domicile, numéro AVS» lex4you.ch

Faire opposition

A ce moment-là, on vous l'avoue, il est conseillé de payer. (D'ailleurs: si vous n'en êtes pas capable pour raisons financières, il est évident, mais précisons-le, que cet article ne vous est pas destiné...)

Si on ne veut toujours pas payer les factures, il est possible de faire une opposition, qui doit être motivée avec des justificatifs. C'est un juge qui décidera de la validité ou non de ceux-ci.

(On le rappelle: «Je voulais emm... Alain Berset» n'est pas un motif légitime aux yeux de la loi)

La saisie de biens

Si l'opposition est refusée et que l'on ne veut toujours pas payer — vous êtes pénible, quand même, tout ça pour bouder face à Alain Berset —, la justice estime que le non-paiement n'est pas légitime et le créancier pourra demander que certains de vos biens soient saisis.

L'office des poursuites demandera des justificatifs pour estimer votre minimum vital, qui devra être défini et qu'on ne pourra pas toucher.

Puis la saisie sera organisée: en récupérant directement sur votre salaire et en saisissant vos bien mobiliers et immobiliers.

Cela est d'autant plus délicat qu'à ce moment-là, votre assureur peut carrément limiter vos prestations de santé:

«Sur notification du canton, l’assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence» Loi fédérale sur l'assurance-maladie, art. 64a, al. 7

L'acte de défaut de biens

À ce moment-là, et sur décision du Conseil fédéral (encore lui!), votre situation devient celle d'un «acte de défaut de biens».

C'est-à-dire que vous n'avez pas pu et n'êtes toujours pas capable de payer, que votre revenu est aligné sur votre minimum vital, et que tout ce qui pouvait être saisi a été saisi.

«L'acte de défaut de biens reste inscrit 20 ans dans l’extrait de l’office des poursuites» solvable.ch

A ce moment-là, c'est game over. Tout ce qui dépasse de votre minimal vital sera utilisé pour recouvrer vos poursuites auprès du canton et de la caisse maladie. Vous aurez payé beaucoup plus qu'en réglant vos primes, avec des intérêts moratoires et des frais de poursuite pouvant être élevés.

Les trucs et astuces?

Les trucs et astuces? Il n'y en a pas vraiment...

Par exemple: vous aviez prévu de laisser vos dettes s'allonger avant de changer d'assureur en scred et d'effacer votre ardoise? Et vous pensiez être le premier à y avoir pensé...?

Ce n'est en effet pas si facile: il est impossible de changer de caisse maladie tant que toutes les factures n'ont pas été payées: primes, intérêts et frais.

Le seul moyen d'«éviter» de payer? Vivre dans un état étranger dont on pourrait profiter du système de santé et qui ne collaborerait pas avec la Suisse, où les factures tomberaient, pour le recouvrement des dettes. Mais la situation semble être un peu casse-gueule et bonne chance une fois que vous remettez le pied sur sol helvétique.

Vous pourrez donc toujours maudire Berset et mettre son portrait sur une cible de fléchettes, mais ne pas payer vos primes de rage n'est pas la solution la plus indiquée...

