200 000 assurés peuvent payer moins de primes maladie: voici comment
L'automne et ses feuilles mortes, l'automne et ses hausses de primes maladie. Si chaque habitant du pays est concerné, l'OFSP révèle que 200 000 assurés peuvent obtenir une baisse de 40% sur leur assurance-maladie de base l'an prochain avec quelques adaptations dans leur couverture.
Comparis a fait le calcul:
Cette économie peut devenir une réalité avec trois options:
- Passer à une caisse maladie moins chère,
- Augmenter sa franchise,
- Opter pour un autre modèle d’assurance auprès de sa caisse maladie actuelle.
Le célèbre comparateur en ligne a réalisé deux tableaux pour expliciter les gains potentiels pour deux groupes cibles: les assurés avec une franchise à 2500 francs et ceux avec la franchise la moins élevée, à savoir 300 francs suisses.
Le choix de sa franchise est un des facteurs les plus importants quand on parle de primes, la question étant de réfléchir à sa santé et à ce qu'on s'attend à avoir comme frais médicaux à venir, car une personne avec une franchise à 300 francs la paie souvent en connaissance de cause. Comparis le reconnait:
Mais, là aussi, plus de 43 000 adultes ayant opté pour la franchise minimale de 300 francs pourraient bénéficier, en 2026, de 20 à 30% d’économies en changeant de modèle et/ou d’assurance (pour passer à l’une des cinq caisses maladie les plus avantageuses).
Ce chiffre s’élèverait à environ 206 000 si les personnes en question changeaient pour l’offre la moins chère.»
Concernant les franchises les plus élevées, celles qui donnent les primes les plus basses, il existe là aussi des économies substantielles:
Néanmoins, changer de caisse uniquement en fonction de son prix est risqué et peut être une erreur. Ce que l'on paie ne devrait pas être le seul critère à prendre en compte:
En effet, les caisses maladie les moins chères sont avant tout celles qui demandent à leurs clientes et clients d’avancer le montant de leurs factures médicales (principe du tiers garant).
Il est conseillé aux personnes ayant des budgets serrés et des frais médicaux élevés de bien se renseigner sur les modalités de décompte et de remboursement avant de changer de caisse. Les notes de satisfaction de la clientèle fournissent aussi une bonne base pour apprécier la qualité d’une nouvelle caisse maladie.»
Et pour se faire une idée de ce qui vous attend dans une autre caisse, Moneyland, un autre comparateur, a établi un classement des assurances en fonction de 8 critères:
(hun)