L'an dernier, entre 700 000 et 1,1 million de personnes ont modifié leur assurance de base obligatoire. Image: KEYSTONE

200 000 assurés peuvent payer moins de primes maladie: voici comment

Votre prime-maladie va augmenter en 2026. Il est donc temps de vous renseigner si vous voulez payer moins pour votre assurance.

Plus de «Suisse»

L'automne et ses feuilles mortes, l'automne et ses hausses de primes maladie. Si chaque habitant du pays est concerné, l'OFSP révèle que 200 000 assurés peuvent obtenir une baisse de 40% sur leur assurance-maladie de base l'an prochain avec quelques adaptations dans leur couverture.

Comparis a fait le calcul:

«Avec une charge moyenne des primes par an et par personne d’un peu plus de 5500 francs, 40% représentent une économie de 2200 francs» Felix Schneuwly, expert Assurance maladie Comparis.

Cette économie peut devenir une réalité avec trois options:

Passer à une caisse maladie moins chère, Augmenter sa franchise, Opter pour un autre modèle d’assurance auprès de sa caisse maladie actuelle.

Le célèbre comparateur en ligne a réalisé deux tableaux pour expliciter les gains potentiels pour deux groupes cibles: les assurés avec une franchise à 2500 francs et ceux avec la franchise la moins élevée, à savoir 300 francs suisses.

Le choix de sa franchise est un des facteurs les plus importants quand on parle de primes, la question étant de réfléchir à sa santé et à ce qu'on s'attend à avoir comme frais médicaux à venir, car une personne avec une franchise à 300 francs la paie souvent en connaissance de cause. Comparis le reconnait:

«Il est peu probable que les personnes assurées qui rencontrent des problèmes de santé et s’attendent à des frais de traitement élevés au cours de l’année à venir choisissent de relever le montant de leur franchise.



Mais, là aussi, plus de 43 000 adultes ayant opté pour la franchise minimale de 300 francs pourraient bénéficier, en 2026, de 20 à 30% d’économies en changeant de modèle et/ou d’assurance (pour passer à l’une des cinq caisses maladie les plus avantageuses).



Ce chiffre s’élèverait à environ 206 000 si les personnes en question changeaient pour l’offre la moins chère.»

Concernant les franchises les plus élevées, celles qui donnent les primes les plus basses, il existe là aussi des économies substantielles:

«Le potentiel d’économies est bien réel, et ce, même pour celles et ceux qui ont déjà souscrit la franchise maximale de 2500 francs. Ainsi, plus de 723 personnes assurées ayant opté pour cette franchise pourraient, avec le même modèle, faire baisser de 20 à 30% le poids des primes dans leur budget en passant l’an prochain à l’une des cinq caisses les plus avantageuses. Ce chiffre s’élèverait à environ 21 000 si les personnes en question changeaient pour l’offre la moins chère.» Comparis

Néanmoins, changer de caisse uniquement en fonction de son prix est risqué et peut être une erreur. Ce que l'on paie ne devrait pas être le seul critère à prendre en compte:

«Si dans l’assurance de base les caisses maladie proposent toutes les mêmes prestations, elles n’offrent pas toutes le même niveau de service à leur clientèle.

En effet, les caisses maladie les moins chères sont avant tout celles qui demandent à leurs clientes et clients d’avancer le montant de leurs factures médicales (principe du tiers garant).

Il est conseillé aux personnes ayant des budgets serrés et des frais médicaux élevés de bien se renseigner sur les modalités de décompte et de remboursement avant de changer de caisse. Les notes de satisfaction de la clientèle fournissent aussi une bonne base pour apprécier la qualité d’une nouvelle caisse maladie.» Felix Schneuwly, expert Assurance maladie Comparis

Et pour se faire une idée de ce qui vous attend dans une autre caisse, Moneyland, un autre comparateur, a établi un classement des assurances en fonction de 8 critères:

(hun)