Les droits de douane américains pour la Suisse pourraient redescendre

Les droits de douane américains pour la Suisse pourraient redescendre

Un accord, qui réduirait les droits de douane américains sur les produits suisses à 15%, devrait être conclu dans les deux prochaines semaines. Ni le Conseil fédéral ni la Maison-Blanche n'ont confirmé l'information.
10.11.2025, 19:5710.11.2025, 19:57

La Suisse serait proche de régler son différend commercial avec les Etats-Unis, selon l'agence de presse Bloomberg. Un accord, qui réduirait les droits de douane américains sur les produits suisses à 15%, devrait être conclu dans les deux prochaines semaines.

La Cour suprême analyse la légalité des droits de douane de Trump

Cependant, rien n'est encore définitif concernant cet accord pour la Suisse, précise lundi soir Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Les négociations pourraient encore échouer, comme ce fut le cas en juillet dernier. Ni le Conseil fédéral ni la Maison-Blanche n'ont confirmé l'information à Bloomberg.

Des droits de douane de 39% sont entrés en vigueur pour la Suisse début août. L'Union européenne (UE), en revanche, est soumise à des surtaxes douanières de seulement 15%.

Des entreprises suisses négocient avec Trump

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) s’est également montré discret. «Nous ne confirmons évidemment pas les informations de Bloomberg», a déclaré lundi le porte-parole du département, Markus Spörndli. Les négociations sont en cours et ne seront pas commentées tant qu’elles ne sont pas terminées. (ag/ats)

1
